Valeria Piazza conoció a Ed Westwick, el Chuck Bass de 'Gossip Girl'

Espectáculos

Valeria Piazza usó las historias de su cuenta oficial de Instagram para contar que sería presentadora en un evento donde estaría un actor importante de Hollywood. Ese actor era Ed Westwick, quien alcanzó fama internacional por interpretar a Chuck Bass en 'Gossip Girl'. En sus redes, la conductora de TV mostró su emoción por conocerlo.

El problema con la visa australiana

Valeria Piazza también contó en vivo por qué no podrá viajar a Australia. La conductora reveló los motivos por los que le negaron la visa australiana, pese a que hizo los trámites con anticipación. Según contó, le faltó la carta que acredite que trabaja en su canal y que no se va a quedar allá. La modelo ya había comprado los pasajes y la reserva de hotel, porque no imaginó que le negarían la entrada a ese país.

El susto con Bruno

El 29 de septiembre, la presentadora volvió a usar sus redes para contar el difícil momento que vivió con su mascota Bruno en horas de la madrugada. La conductora reveló que su perro sufrió una complicación de salud y convulsionó como a las 3 a. m., por lo que no pudieron volver a dormir, pero ahora se siente bien. En el video que compartió se veía a Bruno caminando hacia la puerta para dar su paseo.

La sorpresa con su doble

La producción del programa le tenía preparada una sorpresa inesperada y le presentó a su doble en vivo, en el set del programa. Edson Dávila invitó a "Flautín", personificado como "Maleria", para que intentara ganar como uno de los rostros más bellos del mundo. La conductora no pudo evitar reírse del pareo que lucía el cómico, porque le hizo recordar el episodio en el que se olvidó de quitarse esa parte de su bikini en plena pasarela del certamen de belleza, lo que generó que no sumara más puntos y no pudiera pasar a la siguiente ronda.

A "Maleria" le falta camino para ser uno de los rostros más bellos del mundo, pero la carcajada de Valeria ya se la llevó.