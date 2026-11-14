Nicole Moreno y Manu González se pelean en el Cuarto Oscuro de "¿Volverías con tu ex? 2"

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El capítulo 91 de "¿Volverías con tu ex? 2" viene cargado. La cita que prometía romanticismo entre Nicole Moreno y Manu González termina en una fuerte discusión, y el episodio suma otras dos tensiones: el nuevo choque entre Nicole y Bárbara Muriel y las inesperadas críticas de Camila Nash hacia Austin Palao.

Nicole Moreno, conocida también como Luli, es modelo, bailarina y panelista chilena.

Todo arranca cuando la pantalla del resort anuncia una experiencia en el Cuarto Oscuro para las parejas de Nicole y Manu y de Camila Nash con Austin Palao. Lo que parte como una actividad sensual termina generando conflictos y cuestionamientos entre los participantes del encierro.

Del roce al reclamo

Nicole y Manu son los primeros en entrar. La dinámica es sensorial: los dos en ropa interior, con una pluma de por medio. Todo avanza entre besos y palabras cariñosas hasta que Manu roza accidentalmente el pecho de Nicole. Ahí se cae el ambiente.

Manu queda sorprendido con la reacción de su pareja. Le dice que lo aleja, que no está mal, pero que es a ratos y eso lo confunde. Nicole, por su lado, cuestiona el gesto y le preocupa cómo el español podría contar lo que pasó. Le reclama que él tiene que cuidarla y protegerla, que no puede decir cosas que no son, y le pregunta por qué la tiene que tocar en un momento que no... Manu insiste en que el contacto no fue intencional y que no la tocó sin su consentimiento.

Nicole mantiene su postura y suelta la frase más tensa de la conversación: "Un caballero no hace eso, no me estás protegiendo, no me estás cuidando". Manu termina abandonando el Cuarto Oscuro sin completar la cita y ella queda molesta. Más tarde vuelven a conversar y, entre lágrimas, Nicole le expresa su arrepentimiento por haberse entregado amorosamente a él.

La ducha de Austin Palao

Nicole no es la única que da de qué hablar. Camila Nash se refiere a los hábitos de higiene de Austin Palao: antes de entrar al Cuarto Oscuro insiste en que el peruano debe ducharse, asegurando que se ha descuidado desde su acercamiento con Noelia. Avisa que si está pasado a poto se lo va a decir, que ya le dijo que se fuera a bañar y que andaba medio pasado. Remata con que ella no se va a andar comiendo cosas cochinas.

Nicole le cuenta a Austin lo que dijo Camila. Su respuesta es que diga lo que quiera, que él se baña para cosas importantes, aunque finalmente termina duchándose antes de participar en la actividad.

Durante la cita, Camila intenta acercarse a Austin, pero él no corresponde sus coqueteos. Después, Nash lo toma del brazo para provocar los celos de Noelia.

La imitación que revivió el conflicto

La tensión sigue durante una actividad encabezada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, en la que los participantes deben imitarse entre sí durante una hora. Ahí Nicole tiene que interpretar a Bárbara Muriel, mientras la argentina debe imitar a la deportista. La dinámica termina en un nuevo enfrentamiento cuando Nicole, en pleno personaje de Bárbara, empuja a su compañera: una aparente devolución del conflicto que ya habían tenido antes.

Así, el capítulo se va con discusiones de pareja, comentarios sobre la convivencia y una actividad que vuelve a poner a Nicole y Bárbara cara a cara. ¿Quién se lleva el round esta vez?