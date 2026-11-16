El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart canta 'Sé feliz' y ella le dedica el video: "Para que se derrita de amor"

Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a generar reacciones en redes sociales después de publicar un video de su hijo menor cantando 'Sé feliz', el más reciente lanzamiento musical de Mario Hart, que el piloto y conductor promociona en sus plataformas digitales desde comienzos de mes. La escena, compartida a través de sus historias de Instagram, muestra al niño entusiasmado mientras intentaba replicar la coreografía del tema, lo que llevó a la modelo a etiquetar directamente al padre del menor con un mensaje cargado de ternura: "Para que Mario Hart se derrita de amor".

En las imágenes, el pequeño interpreta un fragmento de la letra en el que se le desea lo mejor a alguien y se admite que todavía se le extraña un poquito. Rivadeneira se sumó al momento y, entre risas, le preguntó cómo era el baile y le pidió que le mostrara los pasos que acompañan la canción. El niño le contestó que solo se sabía dos partecitas y, lejos de quedarse quieto, retomó el canto y el baile frente a la cámara mientras su mamá lo grababa.

Los seguidores pidieron lo de siempre

La publicación generó ternura entre los seguidores de la modelo, aunque también reavivó los comentarios sobre una posible reconciliación con el piloto. Entre los mensajes que acompañaron el video hubo uno que pedía directamente que ambos regresen, una muestra de que parte de la comunidad digital todavía mantiene expectativas sobre el futuro sentimental de la expareja, por más que los protagonistas hayan dicho otra cosa.

Hart ya había cerrado la puerta

El gesto de Rivadeneira se produjo pocos días después de que Mario Hart respondiera de forma directa sobre la posibilidad de retomar la relación. El conductor fue captado durante una salida nocturna en el Estadio Nacional, donde asistió a un evento de reggaetón junto a Israel Dreyfus y un grupo de amigos. Consultado por si existía alguna posibilidad de reconciliación, Hart fue enfático: "Yo creo que tomamos la decisión por algo de separarnos...".

El cantante añadió que le encanta verla bien y feliz, que está haciendo sus cosas y que le va bien, y que ahora cada uno está por su lado. Pese a la ruptura, reconoció que mantiene comunicación constante con la modelo por las responsabilidades que comparten como padres y que se siguen juntando siempre por los chicos.

Una separación confirmada en julio

Hart y Rivadeneira estuvieron juntos nueve años y tienen dos hijos en común. La ruptura se hizo pública en julio, cuando el piloto confirmó que ambos se habían separado desde enero de este año, tras varios meses manteniendo la noticia en reserva. En esa oportunidad descartó cualquier versión sobre una infidelidad y señaló que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

Desde entonces, la expareja ha mostrado una dinámica cercana centrada en la crianza de sus hijos. En agosto, ambos reaparecieron juntos por primera vez desde la separación durante el cumpleaños del menor, ocasión en la que coincidieron con disfraces temáticos y compartieron la celebración sin fricciones aparentes.

El baile que también dio que hablar

El video dedicado a Hart no fue la única publicación que puso a Rivadeneira en el centro de los comentarios. Días antes, la modelo había sido captada bailando durante la previa del concierto de María Becerra, junto a Valeria Piazza y Daniela Regrat. Las imágenes dividieron opiniones entre los usuarios, que cuestionaron su manera de moverse durante el evento. Los mensajes iban en la línea de que buscaba resaltar más que el resto y de que sus ganas de llamar la atención ya cansan.

Aunque no respondió directamente a las críticas, la modelo compartió poco después una reflexión sobre la felicidad vinculada al baile, hablando de bailar con todo el alma y de algo más espiritual que físico. Mario Hart, por su parte, también se refirió a la controversia por el baile de su expareja en una publicación paralela donde promocionaba su nuevo sencillo, sin que precisara si el gesto tenía relación directa con las críticas dirigidas a la modelo.