La bola negra: una película noble que se cree más profunda de lo que es

Espectáculos

Una película puede tener razón en todo lo que defiende y, aun así, equivocarse por completo en la manera de contarlo. Nos parece una distinción elemental, pero buena parte de la cultura de hoy parece haberla olvidado. 'La bola negra' (2026) es el caso más claro: una cinta que quiere reivindicar la libertad y las complejidades de la experiencia humana y que, al mismo tiempo, desconfía de la capacidad de sus espectadores para interpretarla por su cuenta.

De qué va la película

Está inspirada en un manuscrito inconcluso de Federico García Lorca y en 'La piedra oscura', la obra teatral de Alberto Conejero, y construye una epopeya sobre la represión homosexual, la memoria histórica, el deseo y la supervivencia. La dirigen Javier Calvo y Javier Ambrossi, el dúo español conocido como los Javis, .

Son temas legítimos, urgentes y dolorosamente vigentes, y ahí está justamente el detalle: que importen no debería darle a ninguna creación una inmunidad estética. Su pertinencia política es tan difícil de discutir como su pretendida grandeza artística. La primera forma de tomarse en serio lo que los Javis quieren reivindicar, creemos, es no confundir el respeto por sus intenciones con la admiración por sus resultados.

Lo que sí tiene

Sería injusto decir que 'La bola negra' no tiene virtudes. La ambición visual es evidente, hay interpretaciones que transmiten una vulnerabilidad genuina y aparecen momentos con una sensibilidad que sus propios excesos se empeñan en interrumpir. El trabajo técnico detrás es notable.

La fotografía es de Gris Jordana, que explicó que las tres temporalidades se pensaron con tratamientos diferenciados del movimiento de cámara, las ópticas y la puesta en escena. Se rodó en 35 mm y busca una continuidad plástica entre espacios narrativos con identidades audiovisuales propias. En la historia de Carlos, los angulares y una cámara pegada al cuerpo quieren transmitir una sensación de persecución; en la Guerra Civil predomina una observación más contenida; y los acontecimientos de 2017 van por un registro aparte.

Donde se cae

El problema nunca es el mensaje: es cómo se arma. El guion está desigualmente desarrollado, la insistencia temática agota y la expresión audiovisual, con todas sus ínfulas de sofisticación, alcanza profundidades bastante menores de las que prometen sus dimensiones. La película está tan preocupada por alcanzar la trascendencia que termina confundiendo su búsqueda con la proclamación constante de haberla encontrado.

Hay una sospecha que atraviesa casi todo el metraje: la de estar frente a una obra construida, por momentos, con la precisión de un analista de mercado y no con la incertidumbre de una inquietud artística real. No decimos que los directores hayan diseñado su película a punta de estudios de consumo, pero su construcción responde, en varios aspectos, a una lógica parecida: acumular prestigio literario, memoria histórica, reivindicación identitaria, virtuosismo fotográfico, grandes nombres y dramatismo desbordado para contentar al mismo tiempo al público general y a los códigos que legitiman al cine de autor. La operación es astuta: una experiencia lo suficientemente espectacular para conmover a las masas y lo bastante solemne para que la reconozcan como una obra importante. El envoltorio viene con todo incluido.

La trampa de tener razón

Adorno y Horkheimer ya lo habían visto venir en 'Dialéctica de la Ilustración' con su crítica a la industria cultural, aunque aplicarles sus tesis tal cual a cualquier manifestación popular sería una simplificación: el éxito comercial no prueba subordinación creativa, y la dificultad expresiva tampoco garantiza originalidad. La pregunta sigue viva: ¿qué pasa cuando hasta la apariencia de transgresión se acomoda sin ruido dentro de los mecanismos de consumo que alguna vez quiso desafiar?

Ojo, el problema no es que una historia históricamente marginada llegue al centro de la industria: sería absurdo lamentarlo. Lo preocupante es cuando la transgresión empieza a funcionar como una cualidad ya certificada, como un sello de prestigio que basta con exhibir. Una obra puede reivindicar la diferencia sin arriesgar casi nada en su forma de mirar, puede mostrar cuerpos perseguidos y, a la vez, fabricar una experiencia perfectamente domesticada para el consumo emocional de su público. La disidencia, despojada de su incomodidad, termina ocupando un lugar privilegiado en el escaparate de las sensibilidades contemporáneas: bien iluminada, bien peinada y con precios a la vista.

'La bola negra' tiene razón en todo. Ese es su problema. Y el nuestro, como público, es decidir si queremos películas que nos den la razón o películas que nos incomoden. ¿Ustedes con cuál se quedan?