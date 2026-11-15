María Becerra arrancó el Quimera Tour en el Movistar Arena: invitados sorpresa y el pase a Lure

Espectáculos

El 13 de noviembre, María Becerra inauguró en el Movistar Arena de Buenos Aires su serie de diez conciertos y lo hizo con un show 360 de dos horas y media que, hay que decirlo, no se guardó nada. Después de una introducción audiovisual explosiva, la cantante descendió desde las alturas hacia el escenario ubicado en el centro del estadio y encendió la fiesta al ritmo de "Ramen para dos". Desde el primer instante, sus fans le hicieron sentir toda su euforia: cantando, bailando y siendo parte activa de una mega propuesta que cuidó hasta el más mínimo detalle. El arranque desde el aire es de esos detalles que en video se ven bien y en vivo te dejan con la boca abierta.

Becerra es cantante y compositora argentina y se hizo conocida como youtuber. Hoy es La Nena de Argentina, y para esta serie de diez fechas en el Movistar Arena armó una propuesta visual y tecnológica de nivel internacional que dejó bien en alto la bandera argentina.

Cuatro alter egos, una pasarela y cero respiro

A lo largo de la noche, la artista desplegó todo su universo artístico y sus distintas facetas en el marco del Quimera Tour. Jugó con sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— hasta que, en los minutos finales, apareció finalmente "María" para darle la bienvenida a su nueva etapa musical: Lure, con su lanzamiento reciente "Tú sin yo".

Y como en sus icónicos recitales en River, hubo pasarela: por ahí desfilaron figuras como Marta Fort y Eva De Dominici. Glamour, entonces, tampoco faltó.

Los invitados que subieron la temperatura

El espectáculo también contó con invitados especiales que elevaron aún más la temperatura de la noche. La primera en sorprender a los fans fue Ángela Torres, que irrumpió en medio de "Recuerdo que nunca existió" y revolucionó al público con su voz y su encanto en un dúo vibrante junto a la anfitriona.

Después llegaron la cumbia, el color y la picardía. Caracterizada como Gladys, María presentó a Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, y entre cómplices "pases de factura" y pura fiesta interpretaron "Mentirosa" y "Doble vida", haciendo bailar a todo el Movistar Arena.

El momento más emotivo de la velada llegó de la mano de Nahuel Pennisi, que subió al escenario para conmover a los presentes con sentidos duetos en "Tatú" y "Universo Paralelo".

Se va Quimera, llega Lure

En el tramo final del espectáculo, una voz en off de la propia artista marcó el clima de cierre y transformación frente a un estadio atento a cada palabra. El mensaje fue cargado de introspección: el reencuentro con esa María que soñaba con todo esto y también con la mujer que es después de tanto camino recorrido, más el agradecimiento a un público que la acompañó en cada etapa.

Al concluir, dio la bienvenida a su nueva era, Lure. Acto seguido, María Becerra regresó por última vez a escena para interpretar por primera vez en vivo "Tú sin yo", cautivó por completo al público y se llevó una ruidosa ovación.

Una noche que combinó talento, carisma, historias y un despliegue técnico impactante. La serie de diez conciertos continúa en el Movistar Arena.