María Becerra aclara que ‘Tú sin yo’ no es un error: el ‘yo’ era a propósito

Espectáculos

María Becerra estrenó ‘Tú sin yo’ y lo que se llenó de comentarios no fue la canción, sino su título. Un montón de usuarios le escribió que ahí había un error gramatical: lo correcto, decían, era ‘Tú sin mí’. La Nena de Argentina no se quedó callada y aclaró que no hay ninguna equivocación: el ‘yo’ está puesto a propósito.

El juego de palabras

Lo contó primero en TikTok y después lo repitió en sus historias de Instagram, con un video grabado desde el interior de un auto. Ahí explicó que detrás del título hay un juego de palabras y también una metáfora sobre el amor y lo complicado de una separación. “Esperás leer ‘tú sin mí’, pero puse ‘yo’ a propósito… ahí está el juego de palabras”, escribió.

El sentido va con la historia que cuenta el tema: el dolor de una ruptura y lo difícil que es desprenderse emocionalmente de alguien. Ese ‘yo’ es el que todavía le sigue cantando al ‘tú’, incluso después de la separación. Dicho de otro modo, el título no está mal escrito: está escrito desde el lado del que todavía no suelta.

La respuesta y las reacciones

Nuestra lectura: la intención se entiende y el juego hasta tiene su gracia, pero un título que necesita video explicativo es un título que no se defendió solo. Y cuando los cuestionamientos siguieron, Becerra subió el tono: “No hay que ser TAN literales lpm”. Para acompañar el descargo usó un audio de Ana María Polo, la conductora de Caso Cerrado, que ya es material clásico de los memes en redes. Si te responden con la doctora Polo, ya sabes que la conversación terminó.

Los comentarios se dividieron. Hubo mensajes como "Te amo, Mari. Tremendo temón" y "Caso cerrado", pero también aparecieron los que dijeron que la canción les suena rara, que el nombre ya invita a no escucharla, o que se nota que la escribió ella porque tiene faltas hasta en el título. Duele más eso que cualquier reseña, la verdad.

Moraleja: si tu título necesita un POV para defenderse, capaz el confundido no es el público. ¿Juego de palabras o falta de ortografía con orgullo?