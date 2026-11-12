Premios HEAT 2026: los cinco peruanos nominados a Influencer del Año se fueron con las manos vacías

Espectáculos

Ninguno de los cinco peruanos nominados a Influencer del Año en los Premios HEAT 2026 se llevó el galardón. Pamela López, Tefi Valenzuela, Zully, Nicola Porcella y Shirley Arica compitieron en esa categoría durante la ceremonia del jueves 5 de noviembre, realizada en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, en México, y el premio terminó en manos del creador de contenido mexicano Aaron Mercury.

Y no era una terna cualquiera: en la categoría también estaban Wendy Guevara, Luisito Comunica, Karime Pindter, Alejo Igoa y el costarricense Araya Vlogs, entre otros. El resultado lo contó el presentador de espectáculos peruano Ric La Torre en su programa: “...todos los peruanos perdieron en la categoría de influencer del año en los premios Heat. Lo ganó Aaron Mercury”.

Pamela López y Zully se subieron al escenario

Que no se llevaran el trofeo no significa que la noche les haya salido mal. Pamela López debutó como conductora de una de las categorías de la premiación: compartió escenario con el presentador mexicano Lulo Gómez para entregar el reconocimiento a Mejor Artista Regional Popular. “Y por eso llegó el momento de premiar y agradecer con el alma al mejor artista regional popular del año”, dijo López al presentar el premio, que se lo llevó el cantante colombiano Jessi Uribe.

Zully también debutó como presentadora en la misma gala. La influencer peruana, que supera el millón de seguidores en Instagram, fue la encargada de anunciar y entregar el galardón de Mejor Artista Urbano Dominicano, que ganó Yailin La Más Viral. Así combinó sus dos papeles de la noche: nominada en Influencer del Año y conductora de una de las categorías musicales.

Quiénes eran los cinco peruanos nominados

Pamela López se consolidó en el último año como una de las figuras más comentadas del entretenimiento peruano, con una presencia digital que la llevó a liderar el fandom Team KittyPam, también nominado a los Premios HEAT en la categoría Fandom del Año. La modelo trujillana ha ampliado su carrera hacia la conducción de eventos.

Tefi Valenzuela, influencer y cantante, formó parte de la delegación peruana que viajó a Puerto Vallarta para los ensayos previos a la gala. En uno de los traslados, en una van junto a otros representantes del espectáculo, sorprendió a sus compañeros interpretando una canción criolla, un momento que circuló entre los asistentes a los preparativos.

Nicola Porcella, exconductor de televisión peruano, se armó una carrera en México después de su paso por los realities ‘La casa de los famosos’ y ‘Acapulco Shore’. Su nominación reflejó el alcance que su figura ha adquirido fuera del Perú en los últimos años.

Shirley Arica, modelo y figura televisiva peruana, también compitió con su fandom, conocido como Shililovers, en la categoría Fandom del Año, además de su nominación individual como Influencer del Año.

Votación del público y un ganador que no apareció

Los Premios HEAT 2026 se celebraron por primera vez en México, en colaboración con el gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta, después de ediciones anteriores en República Dominicana y Colombia. Los ganadores de cada categoría se definieron por votación del público, un sistema que estuvo habilitado hasta el 15 de octubre.

Aaron Mercury, el ganador de Influencer del Año, no asistió a recoger su premio durante la ceremonia. Se lleva la categoría y no aparece a levantarla: ahí queda el dato.

El lado musical sí dio alegrías

Perú igual tuvo de qué celebrar esa noche. Grupo 5 ganó como Mejor Artista Tropical, Brunella Torpoco se impuso en Mejor Artista Salsa y Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año: tres triunfos en el plano musical, en claro contraste con lo que pasó en la categoría de influencers.

Así que el balance desde Puerto Vallarta es clarito: tres premios musicales, cero influencers del año y dos peruanas que igual se quedaron con el micrófono. ¿Quién se anima a traer ese trofeo el próximo año?