Los Saja Boys versión Peppa Pig: lo que la IA les hizo y cómo lo hizo

Espectáculos

Los Saja Boys, la banda masculina de la película de Netflix Las Guerreras K-pop, tienen ahora una versión hecha con inteligencia artificial inspirada en el estilo de animación infantil de Peppa Pig. El resultado mantiene la identidad del grupo, pero la adapta a un diseño simple, colorido y amigable.

Cómo lo hizo la IA

Lo primero que hay que aclarar: no los convirtió en animales. Nada de cerditos animados con pose de estrella. El sistema reinterpretó a la banda con una estética minimalista parecida a la de Peppa Pig, conservando sus rasgos principales.

El procedimiento tuvo tres movimientos: simplificó las proporciones, redujo los detalles y acentuó los colores planos. En lugar de replicar el estilo original de la película, se quedó con lo mínimo necesario para que cada personaje siga siendo reconocible.

Ahí está el truco.

Queda la duda de siempre: ¿versión Peppa aprobada por el fandom o sacrilegio? Nosotros ya sabemos de qué lado estamos.