Nicola Porcella presentó su colección de fragancias en Guadalajara
Nicola Porcella se fue hasta Guadalajara para presentar formalmente su colección de fragancias. El peruano, al que también le dicen el "Novio de México", llegó a la sucursal de Fraiche en la calle Colón, en pleno Centro tapatío, conversó con medios locales y nacionales y hasta se dio tiempo para un meet & greet con algunos de sus seguidores.
La línea se llama "Nicola Porcella x Fraiche" y salió de una unión que ya tiene un par de años: por un lado el actor, exfutbolista, participante de una edición de La Casa de los Famosos México y conductor del podcast "Cómplices del Desmadre" junto a Wendy Guevara; por el otro, la marca mexicana de perfumería. Son cinco fragancias inspiradas en el estilo de vida dinámico del "Novio de México": cuatro masculinas —Intense Woods, City Life, Wild Ocean y Sensual Rush— y una femenina, Her Desire. Cada una viene con envase personalizado, presentación de 60 mililitros y un precio de 214.99 pesos.
¿Dónde se consiguen? En la tienda en línea fraiche.com.mx y en las sucursales de la marca.
En el encuentro también estuvo Diana Laura Bojórquez, jefa de Relaciones Públicas de Fraiche, que habló del crecimiento de la empresa: nació en 1989 en un puesto de bazar en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, y hoy suma más de mil sucursales entre propias y franquicias. Durante 2026 registró un crecimiento del 150 por ciento y para 2027 uno de sus objetivos es expandirse hacia el norte del país.
Bojórquez describió la marca como "una perfumería asequible y moderna que siempre busca nuevas fragancias", y dijo que esa es una de las razones por las que el público la ha aceptado.
Según la fuente, procura que las personas cercanas a él siempre huelan bien, como anécdota compartida durante el encuentro.
A ver, seamos honestos: 214.99 pesos por 60 mililitros es de esos precios que te hacen dudar antes de encariñarte con un perfume de marca carísima, y ahí está el verdadero golpe del lanzamiento. ¿Ya probaste alguna o sigues fiel a la de siempre?