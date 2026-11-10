Nicola Porcella presentó su colección de fragancias en Guadalajara

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Nicola Porcella se fue hasta Guadalajara para presentar formalmente su colección de fragancias. El peruano, al que también le dicen el "Novio de México", llegó a la sucursal de Fraiche en la calle Colón, en pleno Centro tapatío, conversó con medios locales y nacionales y hasta se dio tiempo para un meet & greet con algunos de sus seguidores.

La línea se llama "Nicola Porcella x Fraiche" y salió de una unión que ya tiene un par de años: por un lado el actor, exfutbolista, participante de una edición de La Casa de los Famosos México y conductor del podcast "Cómplices del Desmadre" junto a Wendy Guevara; por el otro, la marca mexicana de perfumería. Son cinco fragancias inspiradas en el estilo de vida dinámico del "Novio de México": cuatro masculinas —Intense Woods, City Life, Wild Ocean y Sensual Rush— y una femenina, Her Desire. Cada una viene con envase personalizado, presentación de 60 mililitros y un precio de 214.99 pesos.

¿Dónde se consiguen? En la tienda en línea fraiche.com.mx y en las sucursales de la marca.

En el encuentro también estuvo Diana Laura Bojórquez, jefa de Relaciones Públicas de Fraiche, que habló del crecimiento de la empresa: nació en 1989 en un puesto de bazar en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, y hoy suma más de mil sucursales entre propias y franquicias. Durante 2026 registró un crecimiento del 150 por ciento y para 2027 uno de sus objetivos es expandirse hacia el norte del país.

Bojórquez describió la marca como "una perfumería asequible y moderna que siempre busca nuevas fragancias", y dijo que esa es una de las razones por las que el público la ha aceptado.

Según la fuente, procura que las personas cercanas a él siempre huelan bien, como anécdota compartida durante el encuentro.

A ver, seamos honestos: 214.99 pesos por 60 mililitros es de esos precios que te hacen dudar antes de encariñarte con un perfume de marca carísima, y ahí está el verdadero golpe del lanzamiento. ¿Ya probaste alguna o sigues fiel a la de siempre?