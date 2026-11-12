Andrea Montenegro: ¡La actriz que cambió el set por los pinceles y la está rompiendo!

Espectáculos

Andrea Montenegro, la actriz y exmodelo que conocemos por varias telenovelas, ha sorprendido a todos al convertir la pintura al óleo en el centro de su vida profesional en Colombia. Lejos de los sets de grabación peruanos, Andrea ahora comparte su arte en redes sociales y, honestamente, ¡estamos aplaudiendo de pie!

Desde su nueva base, la actriz nos muestra los retratos que crea y ofrece sus obras por encargo a clientes de cualquier parte del mundo. No es que haya descubierto este talento de la noche a la mañana; ella misma ha contado que esta faceta artística la acompaña desde hace muchísimos años. ¡Mira tú, siempre con un as bajo la manga!

El lienzo es su nuevo set

En sus últimas publicaciones, Andrea nos ha dejado ver un poquito de su producción y ha abierto la posibilidad de comprar cuadros ya terminados o encargar piezas totalmente personalizadas. Uno de los trabajos que presentó, un retrato al óleo titulado 'Enamorarme de ti' hecho a partir de una foto, ya está disponible. Junto a la foto del cuadro escribió que estaba disponible e invitó a todos a conocer su catálogo.

Y ojo, que su propuesta es variada: pinta a partir de fotos que le mandan los clientes o incluso con modelos en vivo. “Pregunta por mi catálogo o anímate y encarga. Pinto a partir de fotos o modelo en vivo. Envío a todo el mundo”, anunció. Así, Andrea ha encontrado en el arte una forma genial de seguir conectada con la creatividad y, de paso, armar un emprendimiento que la tiene con los pinceles en la mano.

Una artista con trayectoria

La verdad es que la relación de Andrea con la pintura no es cosa de hace poquito. En su perfil artístico de Saatchi Art, ella se describe como peruana, madre y una persona muy cercana a la escritura y las artes visuales desde que era una niña. ¡Se ve que lo lleva en la sangre! Además, ha participado en exposiciones colectivas en Colombia y tiene formación en diseño gráfico, lo que, claro, le da un ojo extra para el trabajo visual que hoy nos comparte.

El público la celebra (¡y nosotras también!)

Las fotos de sus cuadros han causado revuelo entre sus seguidores. Los comentarios son puro amor y admiración, destacando su técnica y la valentía de apostar por esta veta creativa. “Están hermosas esas pinturas. Mucho talento”, le escribió una usuaria. Otros mensajes iban por la misma línea y resaltaban el resultado de sus retratos. Aunque ya no la vemos en la tele peruana, Andrea se mantiene más conectada que nunca con su público a través de las redes, mostrándonos su día a día y, sobre todo, sus obras de arte.

Actriz y artista plástica: ¿Por qué elegir?

Andrea se refirió a su carrera y a cómo su trabajo actual anda circulando en redes. Contó que lleva ¡treinta y un años! ejerciendo como artista en dos ramas: las artes escénicas y las artes plásticas. Pero se mostró un poco sentida porque, según ella, a veces en Perú este tipo de trabajos se minimizan. Aún así, está feliz con sus decisiones y con haber emigrado para buscar un futuro mejor. Y sí, sigue actuando, solo que con menos exposición.

Recordemos que Andrea ya había llamado la atención antes al publicar fotos sin filtros, compartiendo su rutina y su vida con uno de sus hijos, algo que sus fans valoraron muchísimo. Además de todo, su perfil profesional también la presenta como maestra de Kundalini Yoga. ¡Es que es una caja de sorpresas! Con estos nuevos cuadros, Andrea vuelve a enamorar a sus seguidores, pero esta vez, con sus pinceles, el óleo y retratos que van directo al corazón. ¿Quién más quiere un cuadro de la Montenegro?