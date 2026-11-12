Diana Sánchez no conducirá 'Combate: nueva generación': “Seré espectadora”

Espectáculos

Diana Sánchez no será conductora ni coconductora de 'Combate: nueva generación'. La exchica reality confirmó que mantuvo conversaciones con Marisol Crousillat para evaluar la posibilidad de asumir ese papel en la nueva temporada, pero que la propuesta no llegó a concretarse. Después de analizar la oferta, decidió concentrar su energía en otros proyectos personales y profesionales, así que seguirá el regreso del programa desde afuera. Y en la misma conversación en la que confirmó su salida soltó otro dato que los fans del formato esperaban: el estreno es el 23 de noviembre.

Para ubicar: Sánchez es una exchica reality que formó parte de la historia de 'Combate' y que después pasó por otros programas de entretenimiento, entre ellos 'El gran chef famosos'. Por eso su nombre sonaba fuerte para esta nueva etapa.

Se queda como espectadora

Sánchez fue consultada directamente sobre su posible participación en esta nueva etapa y no se hizo roche. Confirmó que las conversaciones con la productora existieron y que se evaluó que tomara la conducción o que compartiera esa responsabilidad con otra persona. Al final, la decisión ya está tomada: “Seré espectadora”. Aunque no estará frente a cámaras como parte del equipo de conducción, aseguró que permanecerá cerca de sus antiguos compañeros y que incluso tiene previsto visitarlos uno de estos días. Su nombre había sido considerado entre las posibilidades para ese rol, así que el anuncio marca una distancia clara respecto de lo que se había evaluado al inicio. La fecha del estreno, contó, la tiene de primera mano.

Su reacción al rumor de Alejandra Baigorria

En la misma conversación le preguntaron por los rumores que apuntan a Alejandra Baigorria como posible integrante de 'Combate: nueva generación'. La pregunta salió después de que se mencionara que la empresaria podría ocupar el lugar que inicialmente se había relacionado con Sánchez en la conducción. Lejos de incomodarse, reaccionó con entusiasmo. Dijo que le parecía lindo y que cualquier persona que entre al programa va a representar de buena manera a los que fueron parte de las temporadas anteriores. Y no mencionó solo a Baigorria: también habló de otras mujeres que podrían sumarse a esta nueva etapa. Cerró su respuesta alegrándose por todas las chicas que entren.

¿Y el próximo año?

La puerta no quedó cerrada del todo. Cuando le preguntaron si su decisión era definitiva o si podría volver a la conducción de 'Combate' el próximo año, prefirió dejar abierta la posibilidad de evaluar nuevas oportunidades, aunque insistió en que hoy está concentrada en otros objetivos: “Ahora estoy justo en un crecimiento personal, profesional”. O sea, no es un no para siempre, pero tampoco es un sí.

Su apuesta por YouTube

Ese otro objetivo tiene nombre: un canal propio en YouTube que lanzó hace pocas semanas y para el que lleva meses preparando contenidos. La iniciativa es parte de los proyectos personales y profesionales que mencionó al explicar por qué no aceptó sumarse al reality. La propuesta contempla una programación variada, con espacios de entrevistas, realities de competencia, entretenimiento femenino y temas de actualidad. La idea es reunir contenidos de distintos géneros en un mismo canal y aprovechar su experiencia frente a cámaras para desarrollar formatos propios.

En esta nueva etapa también busca potenciar su faceta como productora y creadora de contenidos. No se trata solo de aparecer en pantalla, sino de participar en el desarrollo de las propuestas, definir los temas y construir espacios que respondan a sus intereses profesionales. Es una dirección nueva para su carrera, sobre todo después de su paso por distintos programas de entretenimiento. Todavía no están detallados todos los programas ni sus fechas de lanzamiento, pero adelantó que la oferta incluirá alternativas para quienes buscan entrevistas, competencias y entretenimiento dirigido al público femenino, además de asuntos de actualidad.

Su decisión llega mientras el programa prepara su regreso con una nueva generación de participantes y de figuras ligadas a sus temporadas anteriores. Ella, por ahora, mira desde la tribuna y arma lo suyo. ¿Le dan play al canal nuevo o primero quieren ver cómo le va a 'Combate' sin ella?