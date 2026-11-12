Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Espectáculos

Mismo concierto, sectores distintos

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto que Juan Luis Guerra y Carlos Vives ofrecieron el 7 de noviembre en el Estadio San Marcos. Las dos son figuras de la televisión peruana —Rodríguez también es actriz— y las dos llegaron por el mismo motivo: su gusto por la música del dominicano y del colombiano, aunque permanecieron ubicadas en sectores distintos del recinto durante toda la presentación. La coincidencia generó atención inmediata en redes sociales por la distancia que ambas mantienen públicamente desde hace años.

Valcárcel llegó acompañada de su amiga Susana Umbert. Rodríguez fue con Cathy Sáenz, productora del programa 'Hablando Huevadas', y con el productor Marco Díaz. Ninguna de las dos confirmó públicamente si llegó a cruzarse con la otra durante la jornada. O sea: mismo estadio, misma noche, cero confirmación de saludo.

El video de 'Las Avispas'

En medio del espectáculo, Rodríguez se grabó mientras entonaba con entusiasmo 'Las Avispas', el tema que quedó directamente asociado a Valcárcel, que lo usaba para dar inicio a sus programas en 'El Gran Show' y en otras apariciones televisivas a lo largo de su carrera. En el video difundido se le escucha cantar: "que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen".

El gesto generó comentarios entre los seguidores de ambas figuras, que lo leyeron como una posible alusión directa a Valcárcel: hubo quien se preguntó, medio en broma, si Tula estaba cantando la canción de la Gise. A eso se sumó otro detalle que notaron los asistentes: Rodríguez volteaba en repetidas ocasiones hacia el público, como si buscara ubicar a alguien entre los presentes.

Valcárcel, por su parte, intentó pasar desapercibida durante el concierto cubriéndose con una gorra.

La distancia viene de años atrás

La distancia entre Valcárcel y Rodríguez se remonta a la relación que ambas mantuvieron con Javier Carmona, fallecido exgerente de televisión. Carmona estuvo casado con Valcárcel durante varios años, y en ese periodo la conductora asumió un rol cercano al de madre de los hijos del empresario.

En una entrevista con Johanna San Miguel, Valcárcel recordó lo difícil que resultó ese quiebre familiar. Contó que uno de ellos le decía mamá y que, aunque no sabe cuán importante fue eso para el chico, para ella lo fue todo, porque después tuvo que decirle a su hijo que se separaban.

Un reportaje que reconstruyó los hechos de 2007 señaló que Carmona y Valcárcel atravesaban una crisis matrimonial cuando él se mudó fuera de su hogar, mientras existían expectativas de una posible reconciliación entre ambos. En ese contexto, una fiesta de preventa televisiva realizada el 25 de octubre de ese año, en la que Rodríguez trabajaba en el mismo canal donde Carmona ejercía funciones directivas, marcó un punto de quiebre definitivo en la historia de la expareja. La relación entre Rodríguez y Carmona se consolidó posteriormente, y de ese vínculo nació la hija de ambos, en noviembre de 2008.

Consultada en junio de 2026 sobre la vigencia de esa controversia, Rodríguez optó por una respuesta conciliadora: dijo que no le afecta, que cada uno tiene su opinión y su verdad, y que igual lo importante es que todos sean felices y les vaya bien.

La tensión también pasó al terreno laboral

El asunto no se quedó en lo personal. Rodríguez fue contratada por ProTV, la productora de Mariana Ramírez del Villar, que durante años mantuvo una rivalidad con GV Producciones, la empresa fundada por Valcárcel. En una conversación en el programa 'Sin más que decir', Ethel Pozo, hija de Valcárcel, preguntó directamente si esa contratación tenía un trasfondo confrontacional. María Pía Copello respondió sin rodeos: "Sí, pues Ethel, sí".

Pese a los años transcurridos desde el quiebre original entre Valcárcel y Carmona, el episodio sigue generando atención mediática cada vez que las dos conductoras coinciden en un espacio público, y el concierto en el Estadio San Marcos fue la prueba más fresca. Con ese historial, cualquier show con entradas vendidas se convierte en un tablero: quién llega, en qué zona se sienta, qué canción canta y para dónde mira.

Y ahora la pregunta de siempre: si te toca coincidir con tu ex en un concierto, ¿te quedas todo el show como si nada o te vas antes del bis?