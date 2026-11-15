Giuli Cunha denuncia amenazas tras el Cristal vs. Alianza, en pleno cruce con Ana Paula Consorte
Giuli Cunha, esposa del atacante argentino Hernán Barcos, hizo públicas en sus redes sociales las amenazas que recibió después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Los mensajes llegaron, según lo que ella misma compartió, poco después de que celebrara el triunfo del conjunto rimense por 3-2 sobre el cuadro blanquiazul.
Los textos, que Cunha calificó de violentos, no iban solo contra ella: también incluían advertencias directas contra su integridad física y contra la seguridad de su establecimiento comercial.
Entre los mensajes que difundió en sus plataformas digitales hay frases dirigidas de forma explícita a amedrentarla: "No andes sola, porque te vas a ir para el piso" y "Cuida tu local, que te vamos a reventar".
La publicación de esas advertencias ocurrió además en medio de un cruce mediático que ya estaba prendido. Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, había publicado un mensaje en Instagram dirigido a Barcos: ahí cuestionó una presunta conducta de Cunha en las tribunas del estadio.
En esa publicación, Consorte le pidió a Barcos que le pregunte a su mujer por qué le estaba mandando besos a Paolo en el estadio, y aclaró que lo hacía con respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM. También puso en duda que ese gesto formara parte de la celebración por los goles del partido.
El mensaje generó reacciones entre los usuarios y seguidores de ambos futbolistas, y así las amenazas que Cunha hizo públicas quedaron metidas en la misma conversación que el ida y vuelta de Instagram.
Nuestra lectura: en la cancha se grita y en el grupo de WhatsApp se discute, pero amenazar a una persona y a su negocio no es ser hincha de nada. El fútbol peruano se pasa horas discutiendo un resultado y un beso en la tribuna, y mira de costado cuando alguien cuenta que la están amenazando a ella y a su local.
Lo del beso se lleva los memes de la semana; las amenazas deberían llevarse algo más que un par de historias de Instagram.