Giuli Cunha denuncia amenazas tras el Cristal vs. Alianza, en pleno cruce con Ana Paula Consorte

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Giuli Cunha, esposa del atacante argentino Hernán Barcos, hizo públicas en sus redes sociales las amenazas que recibió después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Los mensajes llegaron, según lo que ella misma compartió, poco después de que celebrara el triunfo del conjunto rimense por 3-2 sobre el cuadro blanquiazul.

Los textos, que Cunha calificó de violentos, no iban solo contra ella: también incluían advertencias directas contra su integridad física y contra la seguridad de su establecimiento comercial.

Entre los mensajes que difundió en sus plataformas digitales hay frases dirigidas de forma explícita a amedrentarla: "No andes sola, porque te vas a ir para el piso" y "Cuida tu local, que te vamos a reventar".

La publicación de esas advertencias ocurrió además en medio de un cruce mediático que ya estaba prendido. Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, había publicado un mensaje en Instagram dirigido a Barcos: ahí cuestionó una presunta conducta de Cunha en las tribunas del estadio.

En esa publicación, Consorte le pidió a Barcos que le pregunte a su mujer por qué le estaba mandando besos a Paolo en el estadio, y aclaró que lo hacía con respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM. También puso en duda que ese gesto formara parte de la celebración por los goles del partido.

El mensaje generó reacciones entre los usuarios y seguidores de ambos futbolistas, y así las amenazas que Cunha hizo públicas quedaron metidas en la misma conversación que el ida y vuelta de Instagram.

Nuestra lectura: en la cancha se grita y en el grupo de WhatsApp se discute, pero amenazar a una persona y a su negocio no es ser hincha de nada. El fútbol peruano se pasa horas discutiendo un resultado y un beso en la tribuna, y mira de costado cuando alguien cuenta que la están amenazando a ella y a su local.

Lo del beso se lleva los memes de la semana; las amenazas deberían llevarse algo más que un par de historias de Instagram.