Espectáculos

Imagínate despertar un domingo y enterarte de que hay un concierto gratis con Eva Ayllón, Marisol y Deyvis Orosco en el mismo lugar. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando hoy, 29 de noviembre, en el Parque Fátima de Chorrillos. Ernesto Pimentel se mandó una jugada maestra y reunió a un montón de artistas nacionales para una jornada musical abierta a toda la comunidad.

El line-up está completísimo. Además de las ya mencionadas, se suman La Magia del Norte, Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, la Orquesta Candela de Víctor Yaipén, Papillón y Milena Warthon. Para cerrar el combo, también están Son Tentación y el mismo Ernesto Pimentel. O sea, genres para todos los gustos en un solo sitio.

La movida no es solo por la música. El evento empezó al mediodía con una feria de salud y los shows musicales arrancaron a la 1:00 p. m. La idea es que la gente se acerque a la cuadra 8 de la avenida Defensores del Morro para disfrutar, pero también para informarse.

Como el encuentro es en el marco del Día Mundial de la Respuesta al Sida, hay pruebas gratuitas de VIH, orientación y actividades de sensibilización. La meta es clara: promover la prevención, el diagnóstico oportuno y fomentar el acceso al tratamiento.

Todo esto es posible gracias al respaldo de AHF Perú, la Fundación Dignidad de Ernesto Pimentel, Impulse Lima, Somos Loud y Flux Perú.

¿A quién más se te ocurre juntar en un mismo escenario para un evento gratuito?