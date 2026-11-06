ڈیمی مور کی ڈریس تقریباً 10 جوڑے جینز کے ڈھیروں سے بنی
پیر کی رات نیویارک میں کونسل آف فیشن ڈیزائنرز آف امریکہ نے 2026 کے فیشن ایوارڈز رکھے، جنہیں لوگ عام بول چال میں امریکی فیشن کا آسکر کہتے ہیں۔ وہاں آسکر نامزد اداکارہ ڈیمی مور ایسی ڈریس میں پہنچیں جو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ہی کپڑے سے بنی ہے — لگتا تھا تقریباً 10 مختلف جوڑے جینز کاٹ کر اوپر تلے چڑھا دیے گئے ہیں۔
جینز کی کمروں کے ڈھیر سے بنی ڈریس
یہ گپ اسٹوڈیو کی ڈریس تھی، اور اسے اُسی رات اعزاز پانے والوں میں سے ایک، زیک پوزن نے ڈیزائن کیا۔ گہری دھلائی والی ڈینم سے بنی ڈریس کے دامن میں چیر تھا جو فرش پر پھیل جاتا تھا، جبکہ جسم سے چپکی اوپری تہہ جینز کی کمروں کی نقل کرتی تھی — تہوں پر تہیں، بیچ میں بٹنوں کی ایک لائن، اور سب سے اوپر ایک آخری تہہ جو لیپٹ کر گردن کے پاس دل کی شکل کا ہلکا سا کٹ بناتی تھی۔
سامان بھی کم نہیں تھا۔ مور کے ہاتھ میں فلیپ والا بیگ تھا جس کا ہینڈل بھی جینز کے کپڑے کا تھا — یہ برانڈ کے لوازمات کے شعبے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریڈ کراف کا ڈیزائن تھا۔ پاؤں میں ٹین رنگ کے سوڈ کے جوتے تھے جو ڈریس کے دامن کے نیچے سے جھانک رہے تھے، اور کانوں میں حسن زادہ کے ہیرے۔
زیک پوزن اور گپ کا ایوارڈ
پوزن فروری 2024 سے گپ انکارپوریٹڈ کے تخلیقی ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو نائب صدر ہیں، اور اُس رات جس برانڈ کی قیادت وہ کر رہے ہیں، اسے انوویشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کلاسک امریکی برانڈ کے ساتھ ان کا تجرباتی انداز مور کی اس ڈریس میں صاف نظر آ رہا تھا۔
سرخ قالین پر مور کبھی رسک سے نہیں ڈریں۔ چمکدار گلابی میٹیئر فیکل بال گاؤن ہو، پروں سے بھری گُچی کی رنگ بدلتی ڈریس ہو، یا تقریباً شفاف چین میل والی ڈولس گبانا سلپ — سب پہن چکی ہیں۔ مگر جینز کی کمروں سے ڈریس بنانا؟ ستارے پہلے بھی جینز پر جینز پہن چکے ہیں، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔
اب ہمیں اپنی الماری میں رکھے وہ پرانے جینز بہت یاد آ رہے ہیں جو ہم نے بے دردی سے پھینک دیے۔ کاش تب کوئی بتا دیتا کہ یہی اگلے فیشن ایوارڈ کی ڈریس بنیں گے۔