Tere Bin 2 نہیں بن رہی، Sheeba کا دعویٰ؛ مداح مایوس
Tere Bin پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ اس نے ناظرین کے ریکارڈ توڑے، اس کے مرکزی کرداروں کو اسٹار بنا دیا، اور پاکستان کے باہر بھی اس کا بڑا فالوونگ بن گیا۔ اسی لیے سیکوئل کی امید مداحوں کے دل میں کافی عرصے سے زندہ تھی۔
کہانی Meerab اور Murtasim کے گرد گھومتی تھی، جن کے کردار Yumna Zaidi اور Wahaj Ali نے ادا کیے۔ اس آن اسکرین جوڑی نے دل جیتے اور مداح ان دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھنے کے منتظر تھے۔
مگر پوڈکاسٹ کی میزبان Sheeba نے بتایا ہے کہ Tere Bin 2 کینسل ہو گئی ہے اور یہ فی الحال ہونے والی نہیں۔ ان کے مطابق پروڈیوسرز اپنے بڑے پروجیکٹ Case No. 10 میں مصروف ہیں، Wahaj Ali اپنی Mitti De Baway کی کامیابی میں مگن ہیں، اور Yumna Zaidi جلد Cafe Firaaq میں نظر آئیں گی۔
یہی وہ بات ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور مداح اسے ہضم نہیں کر پا رہے۔ ایک نے لکھا، They are trying to stop Yumna and Wahaj۔ ایک اور نے سوال اٹھایا، Bring them back in a fresh script instead۔
ہماری رائے: یہ اچھی خبر نہیں ہے، اور مداحوں کا مایوس ہونا بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، اگر سیکوئل نہ بھی بنے تو ناظرین کو ایک نئے اسکرپٹ میں Meerab اور Murtasim مل جائیں تو شکایت کی گنجائش نہیں رہے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، نئے اسکرپٹ والی تجویز مان لی جانی چاہیے؟