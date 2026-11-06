بشرا انصاری نے نریمان کے سابق سسرال کو آڑے ہاتھوں لیا
پاکستان کی سینئر اداکارہ بشرا انصاری نے اپنی بڑی بیٹی نریمان انصاری کے سابق سسرال پر کھل کر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ نہ نریمان کا حال پوچھتے ہیں اور نہ بچوں کی خبر لیتے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے وی لاگ میں کیں۔
انہوں نے یاد دلایا کہ نریمان نے ساس اور نندوں کی خدمت کی، ساس کو کینیڈا بلایا اور ان کی عزت کی، مگر بدلے میں رویہ سرد ہی رہا۔
بشرا انصاری کا سوال یہ ہے کہ بیٹے نے ایسی کون سی بات کہی ہوگی جس کے بعد وہ اپنے ہی بچوں سے بے نیاز ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے درمیان جو کچھ ہوا، وہ اپنی جگہ، لیکن سسرال کو بڑا دل دکھانا چاہیے تھا اور نرمی سے کام لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ والدین کو اپنے بچوں کا حال معلوم ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی بیٹیوں کو جانتی ہیں۔
اپنی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ خود اپنے سسرال کا خیال رکھتی رہیں، اپنی نندوں کی شکایت نہیں کرتیں کیونکہ وہ سیدھی سادی تھیں، اور ان کی ساس ان کی طرف سے بولتی تھیں۔
وی لاگ میں بار بار افسوس
یہ پہلی بار نہیں کہ بشرا انصاری نے بیٹیوں کے لیے کیے گئے فیصلوں پر افسوس کا اظہار کیا ہو؛ وہ اپنے وی لاگز میں اکثر ایسا کرتی رہی ہیں۔ ان کی دو بیٹیاں ہیں، نریمان اور میرا، اور دونوں کی شادیاں ناکام ہوئیں۔ میرا امان احمد سے الگ ہوئیں، جو اب اداکارہ مریم نفیس کے شوہر ہیں۔
اس کے ساتھ انہوں نے نریمان کی اکیلے ماں کی حیثیت سے جدوجہد کا ذکر بھی کیا۔
ایک بات واضح ہے: بیٹی کے لیے ماں کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایسی شکایتیں عوامی سطح پر رکھنی چاہئیں یا گھر ہی میں رہنی چاہئیں؟