سونے سے پہلے کی 7 چھوٹی عادتیں جو دن بھر کی ٹینشن کو دروازے پر ہی روک دیتی ہیں
کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسم تو آرام مانگ رہا ہوتا ہے، مگر دماغ کے پاس کوئی اور پلان ہوتا ہے۔ دن بھر کی باتیں، کل کے کام، چھوٹی چھوٹی فکریں یا بس ایک سی ٹینشن نیند کو دور رکھتی ہیں، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں۔
سونے سے پہلے کا وہ لمحہ سوچنے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ صرف دن اور رات کے درمیان کا وقفہ نہیں، بلکہ اپنے جسم کو یہ اشارہ دینے کا موقع ہے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ چند سادہ حرکتوں سے نیند تک کا سفر ہلکا ہو جاتا ہے۔
موبائل ایک طرف، دماغ کو بریک
زیادہ تر لوگوں کے لیے دن کی آخری تصویر موبائل کی سکرین ہوتی ہے۔ مسلسل میسجز، خبریں اور سوشل میڈیا دماغ کو الرٹ رکھتے ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے سکرین ایک طرف رکھ کر دیکھیں — تھوڑی دیر بغیر سکرول کیے گزارنا بھی دماغ کی رفتار کم کرنے اور آرام کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ سچ کہیں تو سکرین کا کوئی خزانہ نیند سے زیادہ ضروری نہیں۔
اپنا ایک چھوٹا معمول بنا لیں
جسم کو عادتیں پسند ہیں۔ جب آپ ہر رات ملتی جلتی حرکتیں دہراتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا اشارہ بن جاتا ہے کہ دن ختم ہو رہا ہے۔ ایک گرم شاور، ہلکی موسیقی، کوئی کتاب یا چند منٹ کی خاموشی آپ کا ذاتی سونے سے پہلے کا معمول بن سکتی ہے۔ کوئی پیچیدہ کام کرنے کی ضرورت نہیں؛ بس وہ چنیں جس سے واقعی سکون محسوس ہو۔
گہری سانسیں، بغیر کسی شرط کے
جب ٹینشن ہو تو لیٹنے کے باوجود جسم تناؤ میں رہتا ہے۔ چند آہستہ اور گہری سانسیں موجودہ لمحے پر توجہ لگانے اور دباؤ ڈالنے والے خیالات کو کچھ دیر کے لیے ہٹانے میں مدد دیتی ہیں۔ آنکھیں بند کریں، آہستہ سانس لیں اور خود کو چند منٹ بغیر کسی تقاضے کے دیں۔
جو چیز پریشان کر رہی ہے، کاغذ پر اتار دیں
کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لیٹے ہی ہیں اور اچانک کوئی ادھورا کام، کوئی بات یا کل کا کوئی ارینجمنٹ یاد آ جاتا ہے؟ ایک چھوٹا ٹوٹکا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جو بھی ذہن میں چل رہا ہے، لکھ دیں۔ کاغذ پر کل کی سوچیں یا کام لکھ کر وہیں چھوڑ دیں — اس سے دماغ کو سب کچھ ایکٹو رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
کمرہ، اور دن کے آخری گھنٹے
ماحول آرام میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اندھیرا، پرسکون اور ٹھنڈا کمرہ زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹی تبدیلیاں — سونے سے پہلے ہلکی روشنی، صاف چادریں یا تھوڑا سا سلجھا ہوا کمرہ — موڈ پر فرق ڈال سکتی ہیں۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ تیز دن سے سیدھا گہری نیند تک پہنچنا ہر بار ممکن نہیں۔ اگر ابھی چند منٹ پہلے تک آپ اسٹریس، کاموں اور بھاگ دوڑ میں تھے تو آرام کے لیے وقت لگنا فطری ہے۔ اپنے آپ پر «ابھی سونا ہے» کا دباؤ ڈالنے کے بجائے اس لمحے کو آرام کا وقفہ سمجھیں۔
سونے کے بالکل قریب بھاری کھانا، تیز سرگرمی یا تناؤ والی باتیں آرام کو مشکل کر سکتی ہیں۔ رات کے وقت کو ہلکے ریتموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ جسم کو بتائیں گے کہ دن ختم ہو چکا ہے، اتنی آسانی سے وہ آرام کی طرف جائے گا۔
سونے سے پہلے آرام کرنا کوئی لگژری نہیں، خود کی دیکھ بھال کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی بڑی تبدیلی یا پیچیدہ تکنیک نہیں چاہیے۔ چند منٹ سکون، ایک مستقل رات کی عادت اور دن کی ٹینشن سے تھوڑا فاصلہ کافی ہے — کیونکہ اچھی نیند کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ پہلے دن کو ختم ہونے دینا سیکھ لیں۔
تو بتائیں، آج رات موبائل کہاں رکھیں گے — تکیے کے نیچے، یا کمرے کے دوسرے کونے میں؟