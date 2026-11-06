Matt Damon کا سب سے بڑا سال: The Odyssey نے The Martian کو تین گنا پیچھے چھوڑا
Matt Damon نے 2026 کا آغاز The Rip سے کیا — ایک پرانے دور کے انداز کا پلپ تھرلر، جس میں وہ اپنے عمر بھر کے دوست Ben Affleck کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد موسمِ گرما میں Christopher Nolan کی The Odyssey آئی، اور Damon نے ویسا غلبہ حاصل کیا جو 55 سال کی دوسری طرف پہنچنے والا اداکار خواب میں بھی نہ دیکھے۔ ایک شور مچانے والی، سنسنی خیز اور دلچسپی میں لیے رکھنے والی بڑی فلم — جو اتنا قائل کرنے والا Odysseus مانگتی تھی، ورنہ ناظرین 20 سال کا سفر کیوں قبول کرتے۔ اس کردار نے Damon کے ہنر کا ہر پہلو مانگا، اور نتیجہ وہ ثقافتی اور تجارتی کامیابی تھی جسے صرف Spider-Man ہی پیچھے چھوڑ سکتا تھا۔
سب سے بڑا سال
Damon ہالی ووڈ کے اداکار اور اسکرین رائٹر ہیں۔ 1997 کی Good Will Hunting وہ بجلی تھی جو ایک بار گری، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ دوبارہ گرے گی۔ تھکن اس کی قیمت ہو تو قبول ہے۔ وہ اب بھی خشکی پر زندگی کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور اسی دوران اپنے کیریئر کے سب سے غیر متوقع تجربے پر بات کی۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے کیریئر کا سب سے بڑا سال ہے۔ پہلے وہ کبھی The Odyssey جیسی فلم کا حصہ نہیں رہے۔ Oppenheimer بھی کسی حد تک ایسا ہی ہنگامہ تھی، مگر یہاں وہ کال شیٹ پر نمبر ایک تھے اور بوجھ بھی سب سے زیادہ — اور یہی اس کام کی خوشی تھی۔
ہم ایکسپلورر تھے
فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی پہلے پوری فلم IMAX 70mm میں بنانے کی کوشش نہیں کر چکا تھا، اور یہ ہر شعبے کے لیے نئی مشکلات لایا۔ سب ایک دوسرے پر مہربان رہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ باقیوں سے کتنا مانگا جا رہا ہے۔
IMAX کا ایک لوڈ ڈھائی سے تین منٹ کا ہوتا ہے، اس لیے بڑے جذباتی سین پورے نہیں کھیلے جا سکتے تھے — ٹکڑوں میں کاٹنے پڑتے تھے۔ عملہ بہت اچھا تھا اور صبر کرتا رہا۔ Damon کو لگا کہ وہ ایک طرح سے ایکسپلورر ہیں: وہ پہلے لوگ جو یہ کر رہے تھے، اور اسی نے سب کو باندھ دیا۔
David Lean والا خواب
Damon کو ایسا کبھی متوقع نہیں تھا۔ اس عمر میں، اتنی بڑی سطح پر، اتنا جسمانی کردار ملنا ہی خوش قسمتی ہے۔ وہ ہمیشہ David Lean جیسی فلم بنانا چاہتے تھے، اور یہ انہیں زندگی کے اسی موڑ پر ملی — اور وہ نہ صرف اسے کر پائے، بلکہ اسے سمجھ بھی پائے۔ بیس سال پہلے وہ اس کی اتنی قدر نہ کر پاتے۔
سیٹ پر سردی تھی، کپڑے گیلے ہوتے تھے، جسمانی تکلیف بھی تھی — مگر سب عارضی۔ شکر گزاری اتنی زیادہ تھی کہ تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی؛ پورا عمل خوشی سے بھرا رہا۔
Tarantino کی تعریف
Quentin Tarantino نے The Rip پر لکھا کہ ناظرین Damon کی مہارت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عمر کے ساتھ مزید متحرک اداکار بن رہے ہیں۔ Damon نے کہا کہ یہ بات ان کی طرف سے بہت بڑی ہے۔
اور Damon کو خود بھی لگتا ہے کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی عمر کے ہر اداکار کا یہی حال ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے انسان مسلسل بہتر ہوتا ہے، اور جتنی زندگی گزرتی ہے، خاندان اور قریبی رشتے دل کا ذخیرہ بھر دیتے ہیں۔ جوانی میں انسان خود کو زور سے دھکیلتا ہے؛ عمر بڑھنے پر بڑے جذبات سطح کے قریب آ جاتے ہیں اور کام زبردستی کے بغیر بھرپور ہوتا ہے۔ Ben کے ساتھ بھی انہوں نے یہی بات کی ہے۔
اربوں کے کلب کا حساب
بڑی فلم کا مطلب بڑا داؤ ہے، اور Damon ایسے میدان کے عادی نہیں۔ جن سطحوں پر فلم کو صرف خرچ نکالنے کے لیے پہنچنا ہوتا ہے، وہ ان کی جانی پہچانی فلموں سے بہت آگے ہیں۔ The Martian ان کی سب سے بڑی فلم تھی جس کی انہوں نے سربراہی کی، اور وہ واقعی ہٹ تھی — مگر The Odyssey نے اس سے تین گنا زیادہ کمایا۔ پھر بھی ایک الگ لیگ ہے، وہ جو اربوں میں کھیلتی ہے۔ Damon کے بقول وہاں رات سکون سے سونے کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر کراس کرنے پڑتے ہیں۔
اس پر کہ ایسی فلم کامیاب ہی ہو گی، Damon نے کہا کہ کوئی چیز پکی نہیں ہوتی۔ یہ تو پکا ہٹ ہے، والی سوچ ہی مصیبت میں ڈالتی ہے، اور ایسی باتیں وہ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ انہیں یہ احساس فلم خود دیکھ کر ہوا۔ کبھی فلم بناتے وقت لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے اور پھر ناظرین سے رابطہ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ناظرین کے ردعمل آئے اور نقاد بھی خوش ہوئے۔ Nolan تو پوری پروڈکشن میں سب سے زیادہ فلم کی ریلیز سے ایک رات پہلے گھبراتے ہیں؛ وہ اسے کھل کر مانتے ہیں، کیونکہ اسی لمحے فلم دنیا کے سامنے جاتی ہے اور ردعمل کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ آخر فیصلہ ناظرین کا ہی ہے۔
بیس سال کا سفر، ڈھائی منٹ کے ٹکڑوں میں — اور 55 کے بعد بھی کال شیٹ پر نمبر ایک۔ Damon صاحب، یہ سال واقعی مبارک ہو؛ اب اگلی تصویر کس کہانی کی ہو گی؟