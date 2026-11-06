ماہرہ خان کا بیبی شاور: ہلکا گلابی ڈریس اور سفید گجروں والا سادہ لُک
ماہرہ خان دوسرے بچے کی آمد کی تیاری کر رہی ہیں، اور ان کے بیبی شاور کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریب میں ان کے قریبی دوست اور گھر والے شامل تھے، جس نے اس موقع کو ان کے لیے خاص بنا دیا۔
سادہ، مگر سوچا سمجھا لُک
تصاویر میں ماہرہ نے بغیر آستینوں والا، اونچے گلے والا ہلکے گلابی رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا، جس کا کٹ ڈھیلا اور بہتا ہوا تھا۔ ہمارے خیال میں یہ انداز سادہ لگتا ہے مگر فوٹو میں الگ سے نمایاں ہو جاتا ہے۔
ساتھ ہاتھوں پر سفید پھولوں کے گجرے تھے، جو ڈریس کے ساتھ عجیب سی جچ رہے تھے — اور اچھے معنوں میں۔ کندھوں تک کھلے، نرم لہروں والے بالوں کے ساتھ بس اتنا ہی کافی تھا۔ یہ تصاویر مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جو انہیں اس موقع پر دیکھ کر بہت خوش ہیں۔
اعلان سے لے کر اب تک
ماہرہ خان نے حمل کا اعلان ستمبر 2026 میں کیا، جب وہ ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں گئیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کی، جس میں وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھیں، اور کیپشن میں لکھا: We make plans and then there is ALLAH'S plan. اعلان پر مداحوں کی طرف سے محبت اور مبارکباد کا سلسلہ چلا۔
یہ ان کا پہلا بچہ ہوگا اپنے شوہر، بزنس مین سلیم کریم کے ساتھ۔ دونوں نے یکم اکتوبر 2023 کو قریبی تقریب میں شادی کی تھی۔ ماہرہ پہلے سے ایک بیٹے کی ماں ہیں، جس کی عمر 17 سال ہے۔ ان کی پہلی شادی علی اسکری سے 2007 میں ہوئی تھی اور دونوں 2015 میں الگ ہو گئے۔
کام کے محاذ پر بھی یہ وقت مصروف ہے: ان کا ڈراما ”مٹی دے بواے“، جس میں وجاہ علی ان کے ساتھ ہیں، توجہ حاصل کر رہا ہے۔
بیبی شاور کا لُک سادہ تھا اور ہمارے خیال میں یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے — کبھی کبھی ایک گجرا ہی پورا لُک کر جاتا ہے۔ باقی دعائیں۔ اور ایک گزارش: آنے والے مہینوں کے لیے نیند کا ذخیرہ ابھی سے جمع کر لیں، کیونکہ آگے جو ڈرامہ چلے گا وہ ٹی وی پر نہیں، گھر میں چلے گا۔ آپ بتائیں، یہ سادہ انداز پسند آیا یا اس سے زیادہ چمکدار لُک کی امید تھی؟