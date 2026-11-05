'آلز فیئر' واپس آیا: سیزن 2 میں سب کچھ ڈبل، فیشن بھی
لیگل ڈرامہ "آلز فیئر" دوسرے سیزن کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ Kim Kardashian، Niecy Nash-Betts، Sarah Paulson اور Naomi Watts ایک بار پھر اُن طاقتور خواتین وکلاء کے کرداروں میں اکٹھی ہوئی ہیں جو اس شو کی پہچان ہیں۔ نیا سیزن 4 نومبر سے Hulu اور Hulu on Disney+ پر اسٹریمنگ پر ہے۔
Nash-Betts، جو Emerald Greene کا کردار نبھاتی ہیں، نے بدھ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ سیزن 2 کو وہ "Hashtag More" کہتی ہیں۔ اُن کے بقول جو کچھ لوگوں کو پہلے سیزن میں پسند آیا، اُس پر ڈبل کام ہوا ہے — بڑا، اُونچی آواز میں، زیادہ مزیدار، اور فیشن بھی۔
Kardashian، جو Allura Grant بنی ہیں، کہتی ہیں کہ پہلے سیزن میں ہی کاسٹ کی کیمسٹری زبردست تھی، مگر اب ان کا بندھن اَور مضبوط ہو گیا ہے۔ اُن کے مطابق اس سے کام کی شرطیں مزید بلند اور مزید مزےدار ہو گئی ہیں — پریس ٹور، اکٹھے سفر، گروپ چیٹ، اور مختلف ملکوں میں ساتھ وقت گزارنا۔
دوسرے سیزن میں ناظرین کو مزید چٹپٹے مکالمے اور ڈرامائی کہانیاں ملیں گی، اور Naomi Watts کے کردار Liberty Ronson کی طرف سے کچھ اضافی بھی، جو عام طور پر کافی پرسکون رہتی ہیں۔ واٹس نے بتایا کہ آخری قسط میں ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، وہ ناچنا پسند کرتی ہیں، اور لبرٹی سب سے زیادہ پرسکون کردار ہے، مگر کوئی اتنی دیر تک پرسکون نہیں رہ سکتا، خاص طور پر لمبے فارمیٹ ٹی وی پر۔