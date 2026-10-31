شہریار منور کی 'لڑائی' وائرل، مگر یہ تو 'سیٹ' کہانی تھی!
شہریار منور، جو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں اور اپنی قدرتی اداکاری و دلکش شخصیت کے لیے جانے جاتے ہیں، کی ایک پرانی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ اداکار، جن کا پہلا پروڈکشن پراجیکٹ ”دارِ نجات“ ہٹ ہو چکا ہے اور ان کا کردار ابو بکر آج کل سب کی زبان پر ہے، اس ویڈیو میں ڈائریکٹر سہیل جاوید کے ساتھ سیٹ پر لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے جب ”دارِ نجات“ کا کریز عروج پر ہے۔ اس میں شہریار منور اور ڈائریکٹر سہیل جاوید الفاظ کی جنگ میں مصروف دکھائے گئے تھے اور وہ بات اپنے تک رکھنے کے بجائے سب کے سامنے بحث کر رہے تھے۔
لیکن ٹھہریے! جو ویڈیو سوشل میڈیا پر طوفان مچا رہی تھی، وہ اصل میں ایک پروموشنل مہم کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی یہ سب دکھاوا تھا۔ شہریار اپنے عاجز اور نرم لہجے کے لیے جانے جاتے ہیں۔
جب یہ حقیقت سامنے آئی تو ابو بکر کے فینز نے اپنے ہیرو کا دفاع کیا۔ ایک فین نے لکھا، ”We still love Abu Bakr۔“ ایک اور نے کہا، ”This was fake before. It is fake now۔“
تو یہ تھی اس 'گرما گرم لڑائی' کی ٹھنڈی حقیقت، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ 'پروموشنل سٹنٹ' کامیاب رہا یا لوگ تھوڑے کنفیوز ہو گئے؟