سبزیاں ابالیں، پانی گملے میں ڈالیں
سبزیاں یا انڈے ابالنے کے بعد بچنے والا پانی عام طور پر نالی میں بہا دیا جاتا ہے، لیکن یہ گھر کے گملوں کے لیے کام آ سکتا ہے۔ پودے رکھنے کے شوقین پچھلے کچھ سالوں سے اس آسان ترکیب کو آزما رہے ہیں، جس میں کوئی اضافی خرچ نہیں آتا۔
پودوں کی دیکھ بھال کے لیے مہنگی کھاد یا پیچیدہ طریقے ضروری نہیں۔ کبھی سب سے عقلمند حل باورچی خانے میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی تبدیلیوں سے پودوں کو صحت مند بڑھنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔
سبزیوں کا پانی: بروکلی، گاجر، آلو یا پالک ابالنے کے دوران کچھ وٹامن اور معدنیات پانی میں آ جاتے ہیں۔ پانی مکمل ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے سادہ پانی کی جگہ گملوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔
لیکن احتیاط ضروری ہے: اس پانی میں نمک، مکھن یا دیگر مصالحے نہ ہوں۔ نمک جڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور گملے کی مٹی خراب کر سکتا ہے۔
انڈے ابالنے کا پانی بھی اسی طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ابالنے کے دوران انڈے کے چھلکے سے تھوڑی مقدار میں کیلشیم پانی میں آ جاتا ہے۔ یہ پانی ٹھنڈا کر کے پودوں کو دیا جا سکتا ہے۔
یہ کوئی معجزاتی کھاد نہیں ہے۔ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جو پانی عام طور پر پھینک دیا جاتا، وہ استعمال میں آ جاتا ہے، پانی کا ضیاع کم ہوتا ہے اور پودوں کی دیکھ بھال زیادہ ماحول دوست بن جاتی ہے۔
تو اگلی بار چولہے سے اترنے والا پانی نالی میں نہ بہائیں—پہلے گملے کا رخ کریں، مگر نمک والا پانی بھول جائیں۔