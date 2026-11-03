رمشا صلاح الدین نے پہلی شادی کے خاتمے پر خاموشی توڑ دی
پاکستانی اداکارہ رمشا صلاح الدین نے اپنی پہلی شادی کے خاتمے کے بعد کے مشکل وقت پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شادی ٹوٹنے کی خبر انہوں نے شروع میں عوام سے کیوں چھپائی اور اسے ماننے میں انہیں کتنا وقت لگا۔
اداکارہ نے یہ باتیں گڈ مارننگ پاکستان میں سنائیں۔ ان کے مطابق وہ اس خبر کو اپنے ساتھی فنکاروں اور فن کی دنیا سے جڑے لوگوں کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھیں۔
سب کو شادی یاد تھی، اسی لیے ڈر لگتا تھا
رمشا کے مطابق سب سے بڑی وجہ عوام کے ردِعمل کا خوف تھا۔ اور یہ خوف بےبنیاد بھی نہیں تھا — ان کی شادی اور ان کی بیٹی کی پیدائش بہت سے لوگوں کو معلوم تھی۔ جب کوئی خوشی کی خبر سب کے سامنے ہو، تو اس کے بعد کی خاموشی خود بخود سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔
اس لیے اداکارہ نے الگ ہونے کی بات کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے ذاتی معاملات کو نجی رکھا جائے۔ سچ کہیں تو یہ سوچ کسی بھی ایسے شخص کے لیے سمجھی جا سکتی ہے جس کے گھر کی بات گلی کے ہر کونے تک پہنچ چکی ہو۔
جب سینئر فنکار پوچھتے تھے، جواب یہی ہوتا تھا
اداکارہ نے یاد کیا کہ ان کے ساتھی اور سینئر فنکار اکثر ان سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ شادی ختم ہونے کی بات بتانے کی بجائے وہ بس یہ کہہ دیتی تھیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔
یہ تین لفظ ایک مختصر سے جواب لگتے ہیں، مگر ہر بار دہرانے میں کیا محسوس ہوتا ہے، یہ صرف وہی جانتی ہیں۔ ہماری نظر میں یہی وہ حصہ ہے جو اس پوری بات میں سب سے زیادہ سچا لگتا ہے — چہرے پر مسکراہٹ، اور اندر ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا ہی نہیں تھا۔
قبول کرنے میں تقریباً ایک سال لگ گیا
رمشا نے بتایا کہ جو کچھ ہوا، اسے سمجھنے اور ماننے میں انہیں تقریباً ایک سال لگا۔ اس عرصے میں وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں جس پر شرمندگی محسوس کی جائے۔
جب یہ بات دل پر بیٹھ گئی، تو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ زندگی میں آگے بڑھنا بھی اسی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک سال کم وقت نہیں ہوتا، مگر اس نے جو سکون دیا، وہ شاید باہر سے دیکھنے والوں کو کبھی سمجھ نہ آئے۔
دوسری شادی ایک ڈنر سے شروع ہوئی
اداکارہ نے اپنے موجودہ شوہر آغا فصیح سے ملاقات کا قصہ بھی سنایا۔ رمشا کے مطابق دونوں کا تعارف ایک مشترکہ دوست نے کرایا، جس نے انہیں ڈنر پر بلایا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آغا فصیح سے وہ طلاق کے بعد پہلے مرد تھے جن سے وہ ملیں، اور یہی ملاقات آگے بڑھتی چلی گئی۔ کہانی میں کوئی فلمی موڑ نہیں، نہ کوئی بڑا ڈرامہ — ایک دوست، ایک ڈنر، اور بس۔
رمشا نے آغا فصیح سے شادی ٹماشا 5 میں شامل ہونے سے پہلے کی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی اداکاری اور اس شو میں نظر آنے کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنیں۔
فی الحال وہ جیو ٹی وی کے ڈراموں خفا اور نشتر میں اپنے کرداروں کی وجہ سے تعریف حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ناظرین کو ان کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک دیتی ہیں — وہ دور بھی جس میں انہیں خود کو سنبھالنے میں ایک سال لگا، اور وہ فیصلہ بھی جس سے انہوں نے نئے باب کا آغاز کیا۔
ایک سال کی خاموشی، پھر ایک مشترکہ دوست کا ڈنر، اور پھر ایک نئی شروعات — کبھی کبھی دیر سے کہی گئی بات ہی زیادہ وزن رکھتی ہے، ہے نا؟