منال خان کے بیٹے حسن کی تیسری سالگرہ، اس بار 'بُوبا' تھیم کے ساتھ!
منال خان، جو ایک مشہور پاکستانی اداکارہ اور انفلوینسر ہیں، اور ان کے شوہر احسن محسن اکرام، جنہوں نے میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ کر کاروبار شروع کیا، کے بیٹے حسن احسن کی تیسری سالگرہ 1 نومبر 2026 کو تھی۔
اس چھوٹی سی عمر میں ہی حسن کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اس کی سالگرہ کے لیے ایک نہیں، بلکہ دو پارٹیاں ہوئیں۔ والدین نے گھر پر ہی ایک منی اسپائیڈر مین تھیم پر سالگرہ منائی۔
لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد منال اور احسن نے ایک اور شاندار پارٹی کا اہتمام کیا، جس کا تھیم تھا 'بُوبا'۔ یہ تقریب ان کے گھر پر دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے رکھی گئی تھی جہاں بچوں کے لیے ایک میجک شو بھی منعقد کیا گیا۔ اور ہاں، اس پارٹی میں بھی کیک دوبارہ کاٹا گیا۔ اب اتنی سالگرہ ہو تو کیک تو بار بار کٹے گا ہی!
منال کی بہن ایمن خان نے بھی اپنے بھتیجے حسن کے ساتھ پیاری تصاویر شیئر کیں، جبکہ منال خان نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ کیک کٹنگ کی تصویر پوسٹ کی۔ حسن کے دادا محسن اکرام نے بھی اس خاص دن کی تصاویر شیئر کی تھیں۔
اب بچے کی سالگرہ منانا ہو تو کیا ایسی ہو کہ سب دیکھ کر بولیں، 'واہ! کیا لاڈلا ہے!' یا بس سال میں ایک بار کیک کاٹ لیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟