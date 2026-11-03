عتیقہ اوڈھو نے شوبز کی شادیوں میں عدم تحفظ پر بات کی
معروف پاکستانی اداکارہ، ٹیلی ویژن میزبان اور پروڈیوسر عتیقہ اوڈھو، جو تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے شوبز کا حصہ ہیں، نے ایک انٹرویو کے دوران شوبز کی شادیوں سے متعلق ایک دلچسپ مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ ان کے مطابق، جب خواتین سٹارز مرد کو-سٹارز کے ساتھ کام کرتی ہیں تو انہیں اپنے شوہروں یا پارٹنرز کی طرف سے کم دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے مرد زیادہ insecure نہیں ہوتے۔
لیکن، عتیقہ اوڈھو کا کہنا ہے کہ معاملہ مرد اداکاروں کے لیے کافی مختلف ہے۔ ان پر اکثر زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اور ان کی بیویاں بعض اوقات ان اداکاراؤں کے بارے میں بے چینی محسوس کرتی ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ عتیقہ اوڈھو نے بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں 'ہمسفر'، 'پیار کے صدقے' اور 'کیسی تیری خودغرضی' شامل ہیں۔
یعنی کہ مردوں کی مشکلیں زیادہ ہیں، یا بس بیویاں ہی تھوڑی زیادہ 'sensitive' ہوتی ہیں؟ یہ بات تو سوچنے والی ہے۔