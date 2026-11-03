نکولس کیج: سِنک ہول نے مالبو والا گھر تباہ کیا، اداکار ہوٹلوں میں
نکولس کیج کا کہنا ہے کہ وہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ وجہ کوئی فلمی پلاٹ نہیں، بلکہ مالبو میں ان کے گھر کو ایک بڑے سِنک ہول سے شدید نقصان پہنچنا ہے۔ 62 سالہ اداکار نے یہ بات 31 اکتوبر کو ایل اے کامک کان میں بتائی، جب ان سے پوچھا گیا کہ ہالووین کیسے گزاریں گے۔
“میں اس وقت تھوڑا سا بے گھر ہوں،” انہوں نے کہا۔ مالبو والے گھر کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس معمول کے مطابق ٹرک آر ٹریٹ کرنے والے بچے نہیں ہوں گے۔
گھر نہ ہونے کے باوجود ہالووین منسوخ نہیں ہوا۔ کیج نے بتایا کہ وہ اپنی چار سالہ بیٹی اگست کو سانٹا مونیکا میں ٹرک آر ٹریٹ کے لیے لے جائیں گے، اور اسے سلانے کے بعد اسٹینلے کبرک کی ہارر فلم دی شائننگ دیکھنے کا ارادہ ہے۔ سِنک ہول دیکھنے کے بعد ہارر فلم دیکھنا بھی ایک ہمت ہی ہے۔
گھر کو کیا ہوا
ستمبر میں بھاری بارش اور ساحلی کٹاؤ کے بعد ان کی 10.5 ملین ڈالر کی بیچ فرنٹ پراپرٹی کو شدید نقصان پہنچا۔ 8 ستمبر کی تصویروں میں وہ جگہ ایک بڑا سِنک ہول بن چکی تھی جہاں پہلے ڈرائیو وے تھا، اور اس کے ساتھ اسفالٹ اور کنکریٹ کے ٹکڑے اور دیگر ملبہ گر رہا تھا۔
نقصان پڑوسی گھروں تک بھی پہنچا اور لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ سڑک کے سات گھر رہنے کے لیے غیر محفوظ قرار دیے گئے، جبکہ مزید 24 گھروں کو ریڈ ٹیگ ملنے والے تھے، کیونکہ وہاں تک گاڑیوں کی رسائی محدود ہو گئی تھی۔ شہر مالبو کے مطابق ساری 31 پراپرٹیز غیر محفوظ ٹھہریں، کیونکہ ایمرجنسی سروسز وہاں قابلِ اعتماد طریقے سے نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ شہر کے بیان میں کہا گیا: “بیچ فرنٹ ڈرائیو وے کا ڈھہنا سڑک تک پھیل گیا، جس سے رہائشیوں اور ایمرجنسی کی رسائی بند ہو گئی۔”
گھر بچانے کی کوشش
سِنک ہول ظاہر ہونے کے فوراً بعد کیج نے تین پرمٹ فائل کیے۔ ان میں ایک ہنگامی درخواست بھی شامل تھی — گھر کو لہروں اور مزید ساحلی کٹاؤ سے بچانے کے لیے ریت کے تھیلے لگانے کی۔ باقی پرمٹ ملبہ ہٹانے اور کھدائی اور مٹی کے نمونے لینے کی تیاری سے متعلق تھے۔
پھر بھی، گھر ٹھیک ہونے تک اداکار کا پتہ ہوٹل ہے۔ آپ بتائیں، اگر آپ کے گھر کا ڈرائیو وے اچانک ایک سِنک ہول میں غائب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟