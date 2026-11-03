ہیری پوٹر آڈیو اسکیپس: ہوگ وارٹس کی سیر، کان میں اور آنکھیں بند کر کے
پوٹرموور پبلشنگ نے ہیری پوٹر آڈیو اسکیپس کے نام سے ایک نیا سلسلہ متعارف کروایا ہے، اور یہ اُن لوگوں کے لیے ہے جو کہانی کے ساتھ ساتھ سکون بھی چاہتے ہیں۔ اس میں کتابوں کا بیان، آرام دہ آوازوں کا ڈیزائن اور جادوئی موسیقی ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اور ہر قسط سننے والے کو وزرڈنگ ورلڈ کی کسی مشہور جگہ پر لے جاتی ہے۔ ساتھ میں ایسے لمحے اور کردار آتے ہیں جن سے گہرا سکون ملتا ہے — بالکل وہی آرام جو کروکس شینکس کو اپنی پسندیدہ گود میں سمٹ کر بیٹھنے پر ملتا ہے۔
آڈیو اسکیپس ہیں کیا؟
یہ کتابوں سے چنے ہوئے اقتباسات کا بیان ہے جو آرام دہ آوازوں کے ڈیزائن اور موسیقی کے ساتھ چلتا ہے، اور سننے والے کو وزرڈنگ ورلڈ کی ایک مشہور جگہ پر لے جاتا ہے۔
پوٹرموور پبلشنگ کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ اُسی آڈیو مہارت پر بنایا گیا ہے جو کتابوں کے مکمل کاسٹ ایڈیشنز کے ساتھ بنی، لیکن مقصد بدل گیا ہے۔ پہلے کہانی سنانے کا ڈرامہ تھا، اب پُرسکون سننے کا تجربہ ہے۔ منیجنگ ڈائریکٹر جینی میکن کے مطابق مکمل آڈیو بک ایڈیشنز کا بیان توانائی سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ اِن اقتباسات کا بیان جان بوجھ کر ٹھہرا اور آرام دہ رکھا گیا ہے — اُن لمحوں کے لیے جب واقعی آرام کی ضرورت ہو۔
آواز کی تین تہیں
اب سوال یہ ہے کہ یہ پُرسکون ماحول بنتا کیسے ہے؟ کام تین تہوں میں ہوتا ہے۔
پہلی تہہ بیان کی ہے، جو خاص طور پر ASMR تکنیک سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ بیان تفصیل اور گرمجوشی کے ساتھ سننے والے کو ہوگ وارٹس کے اندر لے جاتا ہے۔
دوسری تہہ موسیقی کی ہے — ایک خاص اسکور، جو لائیو میوزک گروپ کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا اور جس میں ایسی آواز کی تعدد رکھی گئی ہے جو پُرسکون اور غرق کرنے والا تجربہ دیتی ہے۔
تیسری تہہ فولی کی ہے، یعنی وہ روزمرہ آوازیں جو منظر کو زندہ کرتی ہیں: دور کی گرج سے لے کر آگ کے ہلکے چٹخنے تک، ہر آواز شامل کی گئی ہے۔
آواز کی ڈیزائنر اینڈرینا گومز کاسانووا کے مطابق بات صرف کہانی سننے کی نہیں، کہانی کے سننے والے کا حصہ بن جانے کی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ ڈولبی ایٹموس کے ساتھ آوازوں کا یہ ڈیزائن سامع کو دھیرے دھیرے آرام کی طرف لے جاتا ہے — ایک ایسی پناہ گاہ بناتا ہے جہاں آواز کے سہارے انسان کہیں اور ہو، سکون پائے اور لمحے میں موجود رہے۔
پہلا اسٹاپ: گریفنڈر کامن روم
سلسلے کی پہلی قسط Moments at Hogwarts: The Gryffindor Common Room ہے۔ اس میں سننے والے کو پورٹریٹ ہول سے اندر جانے کی دعوت دی جاتی ہے — اُس گریفنڈر کامن روم میں، جو گولڈن تریو کی وہ جگہ تھی جہاں وہ سکون سے بیٹھنے آتے تھے۔
بیان نئے تعلیمی سال کی تال پر چلتا ہے: خزاں سے گرمیوں تک، موسم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا۔ اس کے لیے ہیری پوٹر کی کتابوں سے ایسے اقتباس چنے گئے ہیں جو اسکول کے سال کے بہاؤ سے میل کھاتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ایک گرم کپ کوکو بنائیں، آنکھیں بند کریں، اور خود کو ہوگ وارٹس کا طالب علم سمجھیں جو آگ کے پاس ایک نرم کرسی میں دھنسا بیٹھا ہے۔
کب، کہاں اور کتنے پیسے؟
Moments at Hogwarts: The Gryffindor Common Room 17 نومبر 2026 کو دنیا بھر میں انگریزی زبان میں آڈیو پلیٹ فارمز پر سنی یا خریدی جا سکے گی۔ قیمت £7.99، $11.99 یا €9.99 رکھی گئی ہے۔
اگر سننے کے بعد مزید چاہیے ہو تو دو اور قسطیں آنے والی ہیں: ایک ہوگ وارٹس کی کلاسوں پر اور دوسری ہوگ وارٹس کے میدانوں پر۔ دونوں کی اشاعت کی تاریخیں 2027 میں بتائی جائیں گی۔
ہماری رائے
یہ سلسلہ اُن کے لیے ہے جو کہانی کے ساتھ سکون چاہتے ہیں: کتاب کے اقتباسات، موسیقی، دور کی گرج اور آگ کے چٹخنے کی آوازیں۔
ہماری نظر میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سارا زور ہیری، رون یا ہرمائنی پر نہیں، بلکہ ایک کرسی اور ایک چٹختی آگ پر ہے۔ اگر سردیوں میں کام کے بعد دماغ بند کرنا ہو تو یہ چل جائے گا۔
تو کوکو تیار رکھیں اور کمبل پہلے ہی نکال لیں — 17 نومبر کو کرسی، آگ اور کان اپنی جگہ پر ہوں گے، باقی کام آواز سنبھال لے گی۔
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