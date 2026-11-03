شیر یار منور کا "درِ نجات" کا نیا OST: انتظار کی گھڑیاں ختم، مداح خوش!
شیر یار منور نے اپنے ہٹ ڈرامہ 'درِ نجات' کا نیا اوریجنل ساؤنڈ ٹریک (OST) جاری کر کے مداحوں کی امیدوں پر پورا اتر گئے۔ انسٹاگرام پر اعلان کرتے ہوئے، اداکار نے بتایا کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ مداحوں کی جانب سے اس نئے ٹریک کے لیے مسلسل درخواستیں آ رہی تھیں۔
انہوں نے اس گانے اور اس کی میوزک ویڈیو کو ممکن بنانے والی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ خاص طور پر انہوں نے سنگر اور میوزک ڈائریکٹر نوید ناشاد کی تعریف کی، جن کا OST میں بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ، ہدایت کار ثاقب خان، سنیماٹو گرافر زیب راؤ، پوسٹ پروڈکشن کے سربراہ عرفان شفیع اور پروموشن ایڈیٹر شائز خان کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔
اس نئے OST میں نوید ناشاد اور سحر گل خان کی آوازیں ہیں، جب کہ اس کے بول قمر ناشاد نے لکھے ہیں اور موسیقی نوید ناشاد نے ترتیب دی ہے۔ اس کی میوزک ویڈیو میں ڈرامے کے مرکزی کردار ابو بکر (جو شیر یار منور نے ادا کیے ہیں) اور زریاب (درِ فشان سلیم) کے درمیان رومانوی اور جذباتی لمحات دکھائے گئے ہیں۔
'درِ نجات' جسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے، اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ ابو بکر، زریاب اور زامل (جسے نامیر نواز خان نے ادا کیا ہے) کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے اور ٹیلی ویژن کے ناظرین کی بہت توجہ حاصل کر چکا ہے۔
نئے OST کے آنے پر اس کا موازنہ ڈرامے کے اصل ساؤنڈ ٹریک 'ہجرِ محبت' سے کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ناظرین نے نئے گانے اور اس کے وژوئلز کو پسند کیا ہے، مگر کچھ کا کہنا ہے کہ اصلی OST آج بھی ان کا پسندیدہ ہے۔ ویسے، شیر یار منور اور درِ فشان سلیم کی آن سکرین کیمسٹری بھی مداحوں میں زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے تازہ ترین سینز نے کافی دھوم مچائی ہے۔
ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ڈرامہ 'درِ نجات' نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 1.7 ارب ویوز کا ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور یہ ابھی بھی نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف 23 قسطوں میں پاکستانی ٹیلی ویژن کے لیے ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔ Three’s Entertainment کی پروڈکشن میں بنا یہ شو پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی مقبولیت کی بلندیوں پر ہے۔ چینل نے سوشل میڈیا پر اس کامیابی کو تفریحی صنعت کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔
تو بتائیں، کون سا OST آپ کی پلے لسٹ کا نیا فیورٹ بنا؟