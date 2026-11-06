V اور Jennie کی شادی کی افواہ پر BTS کے شائقین: یہ کون سا سکینڈل ہے بھئی
تین نومبر کو ایک بلائنڈ آئٹم میں دعویٰ کیا گیا کہ ایک اے-لسٹ کے پاپ گروپ نے ایک بڑا فیسٹیول ٹھکرا دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فیسٹیول کی تاریخ گروپ کے ایک ممبر کی شادی سے ٹکرا رہی تھی۔ اس بلائنڈ آئٹم پر انکشاف کرنے والی سائٹ کا کہنا ہے کہ پوسٹ BTS کے بارے میں تھی، اور ایک مبینہ نظر آنے کے بعد اس نے V اور BLACKPINK کی Jennie کا نام شادی کے اس دعوے سے جوڑ دیا۔
بلائنڈ آئٹم ہوتا کیا ہے؟
ہالی ووڈ میں اندر کی خبر رکھنے والے لوگ اکثر ستاروں کے بارے میں باتیں ان کا نام لیے بغیر شیئر کرتے ہیں۔ ایسی پوسٹ کو بلائنڈ آئٹم کہا جاتا ہے، اور اس میں اشاروں ہی اشاروں میں بتایا جاتا ہے کہ بات کس کی ہے۔ بعد میں، جب معاملہ ہیڈ لائنز میں آ جاتا ہے، وہی سائٹ پرانی پوسٹ دوبارہ سامنے لا کر بتاتی ہے کہ اصل میں لکھا کس کے بارے میں تھا۔ ماضی میں BLACKPINK کی Rosé اور KATSEYE کے معاملے میں بھی ایسی ہی خبریں اٹھی ہیں۔
شائقین نے کیسے لیا؟
سائٹ کے پہلے انکشافات درست ثابت ہوئے ہیں، لیکن اس بار شائقین نے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیٹنگ کو سکینڈل کہنا ہی بنیادی غلطی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ BTS کے خلاف سب سے بڑا سکینڈل جو کوئی بنا سکتا ہے وہ شادی ہے، اور ایک اور نے کہا کہ گروپ اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں شادی اور ڈیٹنگ ہی ان کا سب سے بڑا سکینڈل شمار ہوتا ہے۔
ہماری رائے سیدھی سی ہے: بلائنڈ آئٹم تصدیق نہیں ہوتا، اور جس گروپ کے سر ڈیٹنگ کے سوا کوئی سکینڈل ہی نہ ہو، اس کے شائقین کو شادی کی افواہ بھلا کیا ڈرا سکتی ہے۔ اگر بات سچ نکلی تو مبارکباد، اور اگر نہ نکلی تو گروپ چیٹ کے لیے ایندھن تو مل ہی گیا۔ آپ بتائیں — شادی کو سکینڈل سمجھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مبارکباد دینے والوں کے ساتھ؟