الفاظ کے پیچھے چھپا 'واکر': ایلن واکر کے لاہور آنے نے مشترکہ میوزک کی افواہوں کو ہوا دے دی
بین الاقوامی ڈی جے اور موسیقی کے پروڈیوسر ایلن واکر نے الفاظ کے فنکاروں کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کے اشارے دیے ہیں۔ واکر، جو Faded کے عالمی ہٹ کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنے حالیہ لاہور دورے کے دوران انسٹاگرام پر مسلسل ایسی باتیں شیئر کرتے رہے جن سے حمزہ ملک اور موسیقی کی جوڑی زین اور زوہیب سے جڑاؤ کی گنجائش نکلتی ہے — یعنی اُنہی فنکاروں سے جن کا گانا الفاظ وائرل ہوا۔
ایک تبصرے سے سب شروع ہوا
کہانی کا آغاز اُس وقت ہوا جب واکر نے الفاظ کا میوزک ویڈیو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا اور گلوکاروں کے پیچھے نظر آنے والے پراسرار ماسک والے کردار کی طرف توجہ دلائی۔ اس کردار کا روپ واکر کی اپنی مشہور ماسک والی پہچان کی یاد دلاتا ہے، اور یہی بات ان کی نظر میں آئی۔ انہوں نے لکھا: Why is there a Walker in the video? Beautiful video btw,۔
بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حمزہ ملک نے یوٹیوب پر واکر کو جواب دیا اور لکھا: Hahaha, I appreciate it man! The Walker is a mystery for now… but maybe we can solve it together.
جواب ملا تو ایئرپورٹ سے لاہور تک کا سفر شروع ہوا
جواب ملنے کے بعد واکر نے ایئرپورٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا: Hamza responded to my comment. Let's go to Lahore and finish this,۔ اس ویڈیو نے یہ قیاس اور مضبوط کر دیا کہ پاکستانی گلوکاروں کے ساتھ کچھ خاص ہونے والا ہے۔
اس کے بعد واکر لاہور کی جھلکیاں شیئر کرنے لگے۔ ایک ویڈیو میں وہ پرانے لاہور کی گلیوں میں چلتے دکھائی دیے، پس منظر میں الفاظ چل رہا تھا، اور انہوں نے زمین پر ایک پراسرار باکس رکھا۔ ایک اور اپ ڈیٹ میں وہ تاریخی شہر کی سڑکوں پر گھومتے دیکھے گئے۔
پھر وہ تصویر سامنے آئی جس نے قیاس کو عروج پر پہنچا دیا — واکر الفاظ کے گلوکاروں کے ساتھ، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تصویر لاہور کی مشہور بادشاہی مسجد میں لی گئی۔ واکر نے انسٹاگرام اسٹوری میں ایک سوال بھی لگایا جس پر لکھا تھا: Guess what happens next? اور ساتھ فنکاروں کے ہمراہ اپنی تصویر بھی شیئر کی۔
الفاظ نے سرحدیں پار کیں
الفاظ میں حمزہ ملک کے ساتھ زین اور زوہیب کی جوڑی شامل ہے۔ یہ گانا ایک بڑی موسیقی کی کامیابی بن کر ابھرا اور اس نے ملک کی سرحدوں سے باہر بھی سننے والے بنائے۔ اس کی بڑھتی مقبولیت بین الاقوامی چارٹ شناخت بھی ساتھ لے کر آئی، جس میں اسپاٹیفائی کے گلوبل ٹاپ 50 میں ایک جگہ شامل ہے۔ واکر کی انسٹاگرام پر کی گئی سرگرمی نے گانے کی گینیس چارٹس پر نمبر 1 پوزیشن کی طرف بھی توجہ دلائی۔
Faded سے ماسک تک: واکر کا اپنا سفر
واکر 2015 میں اپنے بڑے گانے Faded سے عالمی شہرت میں آئے، جس میں آواز ایسلین سولہائم کی تھی۔ یہ گانا دنیا بھر میں ہٹ ہوا اور اربوں اسٹریمز اور ویوز سمیٹے، جس نے انہیں الیکٹرانک ڈانس موسیقی کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے ناموں میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد Alone، The Spectre، Sing Me to Sleep، Darkside اور On My Way جیسے گانے آئے، جن میں آخری میں سبرینا کارپینٹر اور فاروکو شامل تھے۔ Ava Max کے ساتھ ان کا گانا Alone, Pt. II بھی عالمی پسندیدہ بن گیا۔ واکر کی پہچان ان کی مخصوص ہوڈی اور ماسک ہے۔
ان تمام اشاروں کے باوجود نہ واکر نے اور نہ الفاظ کے گلوکاروں میں سے کسی نے اب تک سرکاری طور پر کسی تفصیل کی تصدیق کی ہے۔ پرستار یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے الفاظ کا نیا ورژن آئے گا، کوئی بین الاقوامی ریمکس ہوگا، یا بالکل نیا مشترکہ گانا۔