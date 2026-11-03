بابارک شاہ اور ماہم مرزا کا دوبارہ ڈانس: اس بار بیوی بھی ساتھ تھیں!
پاکستانی اداکار بابارک شاہ نے ماڈل ماہم مرزا کی سالگرہ کی تقریب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ شرکت کرکے ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس تقریب نے خاص طور پر مداحوں میں نئی دلچسپی پیدا کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماہم کے ساتھ ان کی ایک وائرل ڈانس ویڈیو پر اداکار کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بابارک شاہ، جو حال ہی میں `تماشا سیزن 5` میں اپنی شرکت کے بعد بحث کا ایک مشہور موضوع بنے، اپنی شخصیت اور ساتھی مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے خوب سرخیاں بٹوڑ چکے ہیں۔ اس رئیلٹی شو کے دوران، اداکار کو اپنے کھیلے کھیلے اور دوستانہ انداز میں دیکھا گیا، جو ناظرین کے درمیان ایک اہم بات چیت بن گیا۔
پچھلا تنازع اور نیا ٹوئسٹ
تاہم، ان کی مقبولیت شو سے باہر بھی پھیل گئی جب ماہم مرزا کے ساتھ ان کی ڈانس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس کلپ پر ملے جلے ردعمل سامنے آئے، اور کئی صارفین نے اداکار کے ماڈل کے ساتھ تعلق پر تنقید کی۔ اس ویڈیو نے کافی بحث چھیڑ دی تھی، اور بعد میں یہ صورتحال ایک پروموشنل سرگرمی سے جڑی دکھائی دی تھی۔
اب بابارک اور ماہم ایک بار پھر ایک سوشل میڈیا ویڈیو میں ساتھ نظر آئے ہیں، لیکن اس بار کہانی میں ایک نیا موڑ یہ ہے کہ اداکار کی اہلیہ بھی اس تقریب میں موجود تھیں۔ ماہم مرزا نے اپنی سالگرہ حال ہی میں اپنے قریبی دوستوں اور سوشل سرکل کے ارکان کے ساتھ منائی۔ مہمانوں میں بابارک شاہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اداکار اور ماڈل کے درمیان ان کی پچھلی وائرل موجودگی سے ہٹ کر ایک دوستانہ تعلق ہے۔
سجیلی تقریب اور فیشن کا تڑکا
سالگرہ کی تقریب میں ایک سجیلا ماحول تھا، جس میں مہمان اس موقع کے لیے خوبصورت لباس میں ملبوس تھے۔ ماہم نے اپنے خاص دن کے لیے زیتونی سبز رنگ کا گاؤن چنا، جس نے ان کی شخصیت کو ایک باوقار اور فیشن ایبل ٹچ دیا۔ دوسری طرف، بابارک شاہ کی اہلیہ نے ایک آئس بلیو لباس پہنا تھا جس کے ساتھ حجاب بھی تھا۔ ان کی موجودگی نے بھی توجہ حاصل کی، کیونکہ انہوں نے ایک باحیا اور خوبصورت انداز اپنایا جو تقریب کے مجموعی ماحول سے میل کھاتا تھا۔
دوبارہ ڈانس، مگر اب کیا ہے بات؟
سالگرہ کی پارٹی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جن میں مہمانوں کو موقع سے لطف اندوز ہوتے دکھایا گیا۔ بابارک کی اہلیہ کے ساتھ موجودگی نے تقریب میں ایک اور پہلو کا اضافہ کیا، خاص طور پر ماہم کے ساتھ ان کی پچھلی ویڈیو کے گرد ہونے والی بحث کے پیش نظر۔ اس جشن کی خاص باتوں میں سے ایک بابارک شاہ اور ماہم مرزا کا ایک اور ڈانس بھی تھا۔ اداکار نے اپنے اس ڈانس کی ریل سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس سے یہ جوڑی ایک بار پھر روشنی میں آ گئی۔
ان کی تازہ ترین ڈانس ویڈیو نے اس بار پھر اس تنازع کی وجہ سے توجہ حاصل کی ہے جو ان کی پچھلی مشترکہ موجودگی کے گرد گھومتا تھا۔ جہاں ان کے پچھلے کلپ نے سوشل میڈیا صارفین کے درمیان تنقید اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا، وہیں نئی ویڈیو میں انہیں ایک سالگرہ کی تقریب میں دوبارہ ساتھ ڈانس کرتے دکھایا گیا ہے جس میں دوستوں سمیت بابارک کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ ان کی اہلیہ کی تقریب میں موجودگی بھی اس بحث کا ایک نمایاں پہلو بن گئی ہے۔ ان کی مشترکہ موجودگی اس تقریب کو ایک مختلف سیاق و سباق فراہم کرتی ہے، جو ایک ہی سوشل سرکل کے لوگوں کے درمیان ایک دوستانہ جشن دکھائی دیتا ہے۔
بابارک شاہ کی `تماشا سیزن 5` میں حالیہ شرکت نے ان کی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا سرگرمیوں میں عوامی دلچسپی پہلے ہی بڑھا دی ہے۔ اس کے نتیجے میں، اجتماعات اور جشن کے معمولی لمحات بھی آن لائن بات چیت کا موضوع بن جاتے ہیں۔ تازہ ترین سالگرہ کی ریل نے ایک بار پھر اداکار، ماہم مرزا اور ان کی آن کیمرہ کیمسٹری پر توجہ مبذول کرائی ہے۔ تاہم، ویڈیو اکیلی ان کے تعلق کی نوعیت کو اس سے زیادہ ثابت نہیں کرتی جو عوامی طور پر دکھایا گیا ہے۔
ابھی کے لیے، سالگرہ کی یہ تقریب اور تازہ ترین ڈانس ریل نے بابارک شاہ اور ماہم مرزا کو سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، اور ناظرین ان کے میل جول پر تبادلہ خیال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بار کیا کوئی اور ڈرامہ ہوگا، یا سب ایک اچھی دوستی ہے؟