امر خان نے حنا آفریدی کی مٹی دے باوے کی پوسٹ پر کمال کا ری ایکشن دے دیا!
پاکستانی ڈراما سیریل مٹی دے باوے سے تعلق رکھنے والی ہماری اپنی امر خان نے اپنی ساتھی اداکارہ حنا آفریدی کی ایک انسٹاگرام پوسٹ پر ایسا دھانسو ری ایکشن دیا ہے کہ پورا انٹرنیٹ اور فینز قہقہے لگاتے رہ گئے۔ یہ کوئی روٹین پوسٹ نہیں تھی بلکہ "مٹی دے باوے" کے سیٹ سے کچھ بہائینڈ دی سینز (BTS) کے ایسے لمحات تھے جن پر امر خان کو غصے والے ایموجیز کے ساتھ میدان میں اترنا پڑا۔
حنا آفریدی، جو ڈرامے میں 'نسا' کے کردار میں جان ڈال رہی ہیں، نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر ایک کیروسل پوسٹ شیئر کی تھی۔ اس پوسٹ میں ایسی یادگار تصویریں تھیں جو شوٹنگ کے دوران کی مستی اور ماحول دکھا رہی تھیں۔ ان تصویروں میں ایک خاص لمحہ وہ تھا جہاں حنا اپنے ہینڈسم کو سٹار وہاج علی، جو ڈرامے میں 'بالا' کا کردار نبھا رہے ہیں، کے ساتھ سائیکل پر بیٹھی مسکراتی نظر آئیں۔ حنا نے اس پوسٹ کے کیپشن میں بڑا مزے سے لکھا تھا، مٹی دے باوے کی کچھ یادیں اور یوں اپنے فالوورز کے ساتھ سیٹ کی حسین یادیں تازہ کر ڈالیں۔
اب بھلا یہ تصویریں جب زرینہ یعنی امر خان کی نظر سے گزریں تو انہیں تو صحیح والی "مرچی" لگ گئی! ڈرامے میں زرینہ، بالا کی بیوی ہیں اور ان کی نسا اور اقبال کے رشتے پر جو فرسٹریشن اور حسد دکھایا گیا ہے، امر خان نے اسے آف اسکرین بھی زندہ کر دکھایا۔ انہوں نے کمنٹ سیکشن میں ایک، دو نہیں بلکہ غصے والے ایموجیز کا پورا طوفان کھڑا کر دیا، گویا اپنے کردار کی جھلک دکھا رہی ہوں۔ ان کا یہ ری ایکشن کردار میں گھس جانے کا ایک بہترین نمونہ تھا۔
مگر حنا آفریدی بھی کوئی کم نہیں! انہوں نے بھی امر خان کے اس "غصیلے" کمنٹ کا جواب دیا اور انہیں ٹیگ کرتے ہوئے تین بندر والے ایموجیز بنا ڈالے۔ اس ایک لمحے نے پوری صورتحال کو ہلکا پھلکا اور انتہائی مزاحیہ بنا دیا۔ فینز نے اس تمام ایکسچینج کو خوب انجوائے کیا اور یہ انٹریکشن ان کے لیے ڈرامے کی آن اسکرین ٹینشنز کے ساتھ ساتھ، آف اسکرین کاسٹ کی پیاری دوستی کی ایک تفریحی یاد دہانی ثابت ہوا۔ کون کہتا ہے کہ کیمرے کے پیچھے والے رشتے بورنگ ہوتے ہیں؟ ان ستاروں نے تو ثابت کر دیا کہ اصلی مزہ تو "پنگے" لینے میں ہے!