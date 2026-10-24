سحر افضل نے وہاج علی کے 'عام اداکار' ہونے کا راز کھول دیا!
حال ہی میں 'رائز اینڈ شائن' پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے، پاکستانی ماڈل اور ٹیلی ویژن اداکارہ سحر افضل نے معروف اداکار وہاج علی کی اداکاری میں زبردست تبدیلی کو تسلیم کیا۔ سحر افضل، جو اپنے کیریئر کا آغاز وہاج علی کے ساتھ ہی کرنے والی ایک خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ ہیں، نے بتایا کہ وہاج علی بطور اداکار اب کافی آگے آ گئے ہیں۔
انہوں نے کہا، "وہاج اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک ساتھ کیا تھا۔ ہمیں ایک ہی ڈرامے میں کاسٹ کیا گیا تھا جہاں وہ نیگیٹو لیڈ میں تھے، یہ ڈرامہ ٹی وی ون پر نشر ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا، حالانکہ ہمیں شروع میں بتایا گیا تھا کہ اسے ہم ٹی وی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔"
سحر افضل کے مطابق وہاج علی نے اداکاری کے لحاظ سے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ ان کے بقول پہلے وہ ایک عام اداکار تھے اور انہیں اپنے ایکسپریشنز میں مشکل ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ڈیبیو کے بعد سے وہاج علی سے ملی نہیں ہیں اور اب ملیں گی تو انہیں ان دنوں کی یاد دلائیں گی، کیونکہ تب دونوں بہت چھوٹے تھے۔
پروڈکشن کے بارے میں سحر افضل نے بتایا کہ سب سے خراب بات یہ تھی کہ انہیں شوٹنگ ترکی میں ہونے کا بتایا گیا تھا، لیکن انہیں دبئی لے جایا گیا اور چار دن کے مختصر عرصے میں افراتفری میں شوٹنگ کی گئی۔
یہ تو تھی سحر افضل کی وہاج علی کے بارے میں پرانی یادیں اور ان کی اداکاری کا سفر! کیا آپ کو ان کا وہ پہلا ڈرامہ یاد ہے؟