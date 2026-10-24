سیدرا یوسف کے نئے بولڈ فوٹو شوٹ سے پریوں کا سا جادو چھلک اٹھا
اداکارہ اور ماڈل سیدرا یوسف نے اپنے تازہ بولڈ فوٹو شوٹ میں کمال کر دیا۔ 'کوک کہانی' کی اداکارہ نے 'ایڈجی ایلیگینس' اور 'ڈریمی سوفسٹیکیشن' کا ایسا حسین امتزاج پیش کیا ہے کہ بس دیکھتے رہ جائیں۔ یہ فوٹو شوٹ مداحوں کے لیے ایک بصری دعوت سے کم نہیں، جس میں پردے کے پیچھے کے لمحات اور حتمی سِینیمیٹک ایڈیٹس نے پورے لُک کو چار چاند لگا دیے۔
فوٹو شوٹ میں سیدرا نے گہرے برگنڈی رنگ کا اسٹریپ لیس لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جسے ایک شفاف، ڈسٹی روز کیپ کے ساتھ پہنا گیا ہے۔ اس کیپ پر کرسٹل کی باریک سجی ہوئی تفصیلات اسے مزید دلکش بنا رہی ہیں۔ برگنڈی، نرم گلابی اور چمکتے ہوئے سلور رنگ کا یہ حسین میل جول ریڈ کارپٹ گلیمر اور جدید فینٹسی سے متاثر فیشن کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کر رہا ہے۔
ان کا بیوٹی لُک بھی کمال کا ہے، جس میں آنکھوں پر چمکتا ہوا سلور گِلٹر آئی شیڈو نمایاں ہے۔ اس میٹالک فنِش نے ایک 'انٹینْس ایڈیٹوریل اسٹیٹمنٹ' دیا ہے، جبکہ ان کی روشن، اوس جیسی تازگی والی رنگت جسے گلاس سکن کا افیکٹ دیا گیا تھا، اسٹوڈیو کی روشنی میں خوب چمک رہی ہے۔ بالوں کو جان بوجھ کر بکھرا بکھرا سا لُک دیا گیا تھا، جس میں لہراتی ہوئی لٹیں چہرے کو فریم کر رہی تھیں تاکہ سلور آئی میک اپ کی شدت کو توازن مل سکے۔