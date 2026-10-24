مہوش حیات نے زاہد احمد کو 'ہینڈسم مونسٹر' کہہ ڈالا، فینز بھی حیران!
پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے اپنے co-star زاہد احمد کو 'سب سے ہینڈسم مونسٹر' کہہ کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ مہوش نے فین پیج 'mehwishhayatsource' سے ایک ایڈٹ شیئر کیا اور اس میں زاہد احمد کو ٹیگ کیا۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا، The most handsome monster! یہ جملہ ان کے لکس کی تعریف اور ان کے ڈرامے کے کردار کی خوفناک سکرین پریزنس کا ایک مزاحیہ امتزاج تھا۔
ڈرامہ 'رتُبہ' میں زاہد احمد 'میر' کا کردار نبھا رہے ہیں، جن کی شدید صورت اور رعب دار موجودگی ڈرامے کی فضا کو مزید پرجوش بنا دیتی ہے۔ ان کی گھنی مونچھیں، اسٹائل کیے ہوئے بال اور گہرے رنگ کے لباس ان کے کردار کو ایک خاص لک دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مہوش کا یہ لفظ چننا ان کے آن-اسکرین کردار پر ایک مزاحیہ حوالہ ہے۔
اداکارہ کے اس مختصر پیغام نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ فینز کے بنائے ہوئے ایڈٹس کس طرح اداکاروں اور ان کے کرداروں کو سوشل میڈیا پر نمایاں کر سکتے ہیں۔ اس کلپ کو دوبارہ شیئر کر کے، انہوں نے نہ صرف ویڈیو کی طرف توجہ دلوائی بلکہ اپنے co-star کے لیے اپنی ہلکی پھلکی تعریف کا بھی اظہار کیا۔ ایک بات تو پکی ہے، ایسے 'مونسٹر' تو ہمیں روزانہ چاہیے!