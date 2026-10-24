عمران عباس نے شو بز چھوڑ دیا؟ وہ تو یہ خبر خود سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں!
پاکستانی اداکار اور ماڈل عمران عباس نے ان افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔
عمران عباس کا کہنا تھا کہ ان کے بیانات کو غلط سمجھا گیا تھا اور شو بز سے ان کے جانے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، “ابھی سوشل میڈیا سے پتا چلا ہے کہ میں نے شو بز چھوڑ دیا ہے۔”
اداکار نے وضاحت کی کہ گزشتہ دو سالوں سے ان کی زیادہ توجہ اپنے کاروبار اور فلاحی کاموں پر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے متعدد ٹی وی اور فلم کی پیشکشیں ٹھکرائی ہیں، جن میں حکومت کے فلمی فنڈز سے چلنے والے منصوبے بھی شامل تھے۔
عمران عباس نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ ان کی ترجیحات کی تبدیلی کا عکاس ہے، نہ کہ انڈسٹری سے مکمل کنارہ کشی کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹیلی ویژن اور سینما میں کام جاری رکھیں گے، بس انہیں ایسے پراجیکٹس کی تلاش ہے جن میں بامعنی مواد، مقصد اور تخلیقی گہرائی ہو۔