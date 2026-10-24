عرفی جاوید کی شہریار منور کی تعریف، دبئی کی ملاقات یاد کی
بھارتی ٹیلی ویژن اسٹار عرفی جاوید کو پاکستانی اداکار شہریار منور کا کام ایسا پسند آیا ہے کہ وہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکیں۔ انہوں نے حال ہی میں شہریار منور کے اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے ’درِ نجات‘ میں ان کی پرفارمنس کی خوب تعریف کی ہے۔
عرفی جاوید نے ڈرامے کی تازہ قسط سے ایک فین ایڈٹ اپنی پوسٹ میں شیئر کیا اور خاص طور پر ان کے کردار ’ابوبکر‘ کو سراہا۔ انہوں نے لکھا، ”ابوبکر! آپ کیا شخصیت ہیں۔“
بعد میں عرفی نے ایک ریل بھی شیئر کی جس میں بتایا کہ ان کی شہریار منور سے کئی سال پہلے دبئی میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں فلم فیئر ایوارڈز مڈل ایسٹ میں موجود تھے اور ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عرفی کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ اتنی مشہور نہیں تھیں اور انہوں نے شہریار منور سے تصویر لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
عرفی کے مطابق شہریار منور نے ان کے ساتھ 10 سے 15 منٹ تک بات کی۔ عرفی نے انہیں انتہائی پیارا اور بااخلاق قرار دیا۔ ان کے بقول، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں بہت گہرا اور دیرپا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ عرفی نے یہ بھی یاد دلایا کہ شہریار کا یہ اچھا برتاؤ ان کے حالیہ ڈرامے کے مقبول ہونے سے بہت پہلے کا ہے۔
ادھر ’درِ نجات‘ ڈراما پاکستان سے باہر بھی دھوم مچا رہا ہے اور شہریار منور کی ’ابوبکر‘ کے کردار میں اداکاری کو بین الاقوامی ناظرین بھی سراہ رہے ہیں۔ یہ ڈراما بنگلہ دیش، نیپال اور بھارت میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور عرفی کی یہ تعریف اس مقبولیت میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔
عرفی جاوید پہلی بھارتی سیلیبرٹی نہیں ہیں جنہوں نے پاکستانی ڈراموں کو سراہا ہو۔ اس سے پہلے اداکارہ اور ٹیلی ویژن شخصیت شہناز گل بھی بلال عباس اور ہانیہ عامر کے ڈرامے ’میری زندگی ہے تو‘ کی تعریف کر چکی ہیں۔ ظاہر ہے، بارڈر کے اس پار پاکستانی انٹرٹینمنٹ کا کریز ابھی بھی قائم ہے۔ اب شہریار منور کی پرفارمنس نے بھارتی ناظرین کو ایک اور پاکستانی ڈراما فالو کرنے کی وجہ دے دی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اچھے کام کی کوئی سرحد نہیں ہوتی؟