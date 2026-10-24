اسماء عباس برانڈڈ فیشن پر تنقید کرتے ہوئے، کہتی ہیں مقامی بازاروں میں 500 روپے میں بھی ویسی ہی چیزیں مل جاتی ہیں
معروف اداکارہ اسماء عباس نے برانڈڈ کپڑوں اور ایکسیسریز کے بڑھتے جنون پر کھل کر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو لیبلز کے بجائے سستی قیمت اور ذاتی پسند کو ترجیح دینی چاہیے۔
حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ آج کل لوگ اپنی چیزوں کو برانڈ کے نام سے پہچانتے ہیں، نہ کہ صرف اس چیز کے نام سے۔ یہ لیبلز اب لوگوں کے لیے اسٹیٹس دکھانے کا ذریعہ بن چکے ہیں، جبکہ بہت سے سستے متبادل نظرانداز کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جنریشن کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ "یہ میرا بیگ ہے"، بلکہ برانڈ کا نام لیتے ہیں۔
برانڈز کا جادو اور اپنی پسند کا دفاع
اسماء عباس کا مزید کہنا تھا کہ لوگ برانڈ کے ناموں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگے ہیں، خاص طور پر فیشن اور ایکسیسریز کے معاملے میں۔ ان کے مطابق لوگ نائیکی جیسے ناموں کی نمائش کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنے لگے ہیں۔
اداکارہ نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی پروڈکٹ کہاں سے آئی ہے، لیکن برانڈ کا نام ہی خریداری کا واحد سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی خریداری کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے، اسماء عباس نے بتایا کہ وہ آج بھی اتوار بازار سے خریداری کرتی ہیں اور سستی چیزوں اور مقامی بازاروں کی اہمیت کو خوب سمجھتی ہیں۔
بچوں کو دی گئی تعلیم اور 500 روپے کی مالا
اسماء عباس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بچوں میں کیا قدریں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے یہ سمجھیں کہ سستے یا کم معروف ذرائع سے کپڑے پہننا بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ کہیں سے بھی کپڑے پہننا ٹھیک ہے۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں جو چھوٹے اسٹورز یا مقامی بازاروں سے خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اسماء عباس کا کہنا ہے کہ ایسی آراء ان کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی چھوٹی جگہ سے پسند آئے تو اسے خرید لینا چاہیے۔
اپنی بات کو مزید تقویت دینے کے لیے، انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ "جب میں امریکہ گئی، تو میں نے 'فارایور 21' کے برانڈ سے ایک بہت خوبصورت ہار لیا۔ جب میں یہاں آئی، تو مجھے بالکل ویسا ہی ایک ہار یہاں کے بازار میں مل گیا۔" انہوں نے برانڈڈ مصنوعات اور مقامی طور پر دستیاب متبادل کے درمیان قیمت کے فرق کو اجاگر کرتے ہوئے مزید کہا، "وہی چیز آپ کو یہاں 500 روپے میں مل جاتی ہے۔"
ان کے یہ ریمارکس اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ فیشن ہمیشہ بھاری قیمت کے ساتھ آتا ہے، اور وہ خریداروں کو لیبلز سے آگے دیکھنے، مقامی بازاروں کو تلاش کرنے، اور سماجی توقعات کے بجائے اپنی پسند کے مطابق خریداری کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ آخر میں، ان کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں کو جو چیز پسند ہو، اسے خریدنے میں آرام محسوس کرنا چاہیے، چاہے اس کا برانڈ کچھ بھی ہو یا وہ کہاں سے آئی ہو۔ ان کے لیے ذاتی انتخاب اور عملیت پسندی، مہنگے لیبلز سے دوسروں کو متاثر کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اب بتاؤ، بازار والا ہار اچھا یا برانڈ کا؟