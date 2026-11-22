سب کو عاصم اظہر کی شادی کی جلدی ہے، یاسر حسین نے کہا: کر دے بسم اللہ
پاکستانی اداکار یاسر حسین نے اپنے دوست گلوکار عاصم اظہر کی شادی کی افواہوں پر انہیں خوب چھیڑا ہے۔ یاسر کا کہنا ہے کہ لوگ انہیں برابر فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ عاصم کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں۔
یاسر نے انسٹاگرام اسٹوری پر عاصم کے ساتھ ایک سیلفی شیئر کی، جس میں دونوں پھولوں سے سجے ویڈنگ بیک ڈراپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا: "جتنی فون مجھے آئے ہیں نا لوگوں کے سب کو بڑی جلدی ہے تیری شادی کی۔ میں تو کہتا ہوں کر دے بسم اللہ۔"
یاسر کے اس تبصرے نے ان افواہوں میں مزید رنگ بھر دیا جو عاصم کی شادی جیسی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد شروع ہوئی تھیں۔
بعد میں عاصم نے خود وضاحت کی کہ یہ تصاویر ایک شوٹ کے دوران بنی تھیں اور سیٹ سے کسی نے انہیں لیک کیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی کے گرد ہائپ بنانے کے لیے دکھاوے کرنے کا شوق نہیں۔
گلوکار نے مذاق میں یہ بھی کہا کہ جب وہ منگنی کریں گے تو اس کا اعلان کھلے عام اور بڑے انداز میں کریں گے۔
اب بات سیدھی ہے: یاسر نے جو کہا وہ مذاق تھا، اور عاصم نے جو کہا وہ صاف وضاحت۔
آپ بتائیں، عاصم کو جلدی کرنی چاہیے یا یاسر کو فون اٹھانے چھوڑ دینے چاہییں؟