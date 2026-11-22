Dur-e-Fishan Saleem: Law Student se Dar-e-Nijaat tak ka Safar
Dur-e-Fishan Saleem ne 2026 ke hit drama Dar-e-Nijaat ke pehle 23 episodes mein social media par 1.7 billion views hasil kar liye hain, jo internet par record tode jaye hain. Ye drama ARY Digital par hal kiya ja raha hai aur iske saath saath Umera Ahmed ne iski likhai ki hai. Saleem iss drama mein protagonist Zaryab Habib ka kirdaar nibha rahi hain aur iska saamna Sheheryar Munawar ne Abu Bakar ke kirdaar mein kiya hai.
Saleem Pakistan aur India dono mein trend kar rahi hain, jahan unke acting ke saath-saath unki khoobsurat muskurahat aur stunning looks ki dilchaspi ho rahi hai.
Drama shuru karne se pehle Saleem ki tarfa ek dilchasp safar raha hai. 14 January 1996 ko Lahore mein paida hone wali Saleem ne, showbiz mein kadam rakhne se pehle Law ki degree haasil ki thi. Unhon ne University of London se Bachelor of Laws (LLB) kiya. Acting ki duniya mein kadam rakhne se pehle woh Karachi mein 2019 mein aayi aur wahan independently acting roles ke liye auditions dene lagi.
Unki acting ka safar 2020 mein shuru hua jab unhon ne Dil Ruba mein Erum ke kirdaar mein screen debut kiya. Bharaas mein unki performance par ARY People's Choice Awards mein unhein Favorite New Emerging Talent Trophy mili. Iske baad woh Kaisi Teri Khudgarzi, Ishq Murshid, aur Khaie jaisi blockbuster dramas mein lead roles mein nazar aayi. Woh filmi background se hain, kyunkay woh Saleem-ul-Hassan ki beti hain, jo Pakistan Television (PTV) ke liye 2000s mein director aur producer ke taur par kaam karte thay.
Indian fans bhi is Pakistani drama ko bohat pasand kar rahe hain.