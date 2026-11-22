خان فیملی کی ڈبل خوشی: اریان ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا کے کور پر، شاہ رخ واحد بھارتی ستارہ
خان فیملی کے گھر میں ڈبل خوشی ہے۔ اریان خان ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا کے پہلے ایڈیشن کے کور پر جگہ بنا چکے ہیں، اور شاہ رخ خان وہ واحد بھارتی ستارہ ہیں جنہیں 100 گریٹسٹ مووی اسٹارز آف آل ٹائم کی فہرست میں شامل کیا گیا۔
اریان خان کور پر
ٹائم 100 نیکسٹ انڈیا کی افتتاحی فہرست میں مختلف شعبوں سے 100 نام شامل کیے گئے ہیں۔ شاہ رخ خان اور گوری خان کے بیٹے اریان خان کو اس فہرست میں فلم ساز پائل کپاڈیہ اور تیجا ریو کے ساتھ بھارتی سنیما میں ان کے حصے پر جگہ ملی۔
اریان کی ہدایت کاری کا پہلا پروجیکٹ 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' تھا، جو ستمبر 2025 میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہوا۔ آٹھ اقساط کی یہ سیریز بالی ووڈ پر ایک طنزیہ نظر تھی، جس میں انڈسٹری کے اندر اور باہر والوں کے درمیان مبینہ رسہ کشی دکھائی گئی۔ اسے شاہ رخ خان کے پروڈکشن ہاؤس ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے بنایا، اور اس میں بابی دیول، راگھو جویال، مونا سنگھ اور منوج پہوا سمیت کئی اداکار نظر آئے۔ نقادوں اور مداحوں نے اریان کے اندازِ فلم سازی اور نوجوان سامعین کو مخاطب کرنے کو سراہا۔
شاہ رخ خان 92 ویں نمبر پر
فہرست میں شاہ رخ خان کا نمبر 92 واں ہے۔ وہ واکین فینکس، ایما اسٹون، زینڈیا اور سلویسٹر اسٹالون جیسے ہالی ووڈ ستاروں سے آگے رہے، اور اسی فہرست میں مارلن منرو اور ٹام کروز جیسے نام بھی شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق انہوں نے چار دہائیوں میں 90 سے زیادہ فلموں کے ذریعے بھارتی ناظرین کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا، اور ان کا راز بے باکی سے بھرپور شان و شوکت، بڑے ڈرامے کا انداز اور خود آگاہ مزاح ہے۔
گوری خان نے انسٹاگرام پر یہ اپ ڈیٹ شیئر کیا اور کیپشن میں اریان خان اور شاہ رخ خان دونوں کو ٹیگ کیا۔