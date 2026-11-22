دارِ نجات اب عربی میں، ایم بی سی پر نشر ہو گی
پاکستانی ڈرامہ دارِ نجات اب صرف اپنے ہی ملک تک محدود نہیں رہے گا۔ سیریز عربی میں ڈب ہو کر ایم بی سی نیٹ ورک پر نشر ہونے والی ہے، جس سے مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ناظرین بھی اس کی کہانی اور اداکاری دیکھ سکیں گے۔ اردو نہ سمجھنے والوں کے لیے تو یہ بہانہ ہی ختم ہو گیا — اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔
کہانی زریاب اور زامل سے شروع ہوتی ہے، جو بچپن کے دوست ہیں اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ پھر زامل زریاب کو چھوڑ کر ہمنا سے شادی کر لیتا ہے، اور ہمنا کا کردار رومیسا خان ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد خاندان کے چھپے ہوئے راز اور ماضی کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور کرداروں کے درمیان جذباتی ٹکراؤ بڑھتا جاتا ہے۔ پیار، دھوکہ، خاندانی راز — فارمولا وہی پرانا ہے، مگر سچ یہ بھی ہے کہ ہم سب پھر بھی دیکھتے ہیں۔
دارِ نجات پہلی بار اے آر وائی ڈیجیٹل پر 1 اگست 2026 کو نشر ہوا، اور اقساط ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے آتی ہیں۔ اسے تھریز انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے، اور سیریز اپنی کہانی اور اداکاری کی وجہ سے توجہ حاصل کر چکی ہے۔ ساتھ ہی اس کا اوریجنل ساؤنڈ ٹریک البم بھی ہے، جس میں پاکستانی گلوکاروں کے گائے ہوئے پانچ گانے شامل ہیں۔
عربی نشریات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی اداکار اور ان کی اداکاری ایسے ناظرین تک پہنچے گی جو اردو نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی ٹی وی پروڈکشنز کے لیے بین الاقوامی مارکیٹوں میں مواقع بڑھ رہے ہیں۔
اب اصل مزہ تو یہ دیکھنے میں ہے کہ عربی ڈبنگ میں وہ سارے ڈرامائی ڈائیلاگ اتنے ہی اثر کریں گے یا نہیں۔ آپ کا اندازہ کیا ہے — یہ عربی میں بھی چل جائے گا؟