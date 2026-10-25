موسیقار وقار علی میں پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص
معروف موسیقار وقار علی نے حال ہی میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ان میں اسٹیج فور پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے مداحوں، دوستوں اور خیر خواہوں سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی اپیل کی ہے۔
ایک فیس بک پوسٹ میں، وقار علی نے اس تشخیص کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک انتہائی مشکل دور قرار دیا، اور کہا کہ وہ ہر دن کا سامنا پختہ ایمان اور غیر معمولی ہمت سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایسی ذاتی نوعیت کی خبر شیئر کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو مطلع کرنا بے حد ضروری ہے جنہوں نے ان کے پورے سفر میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور انہیں بے پناہ محبت سے نوازا۔
موسیقار نے بتایا کہ موسیقی ہمیشہ ان کے لیے لوگوں سے روحانی طور پر جڑنے کا ایک مضبوط ذریعہ رہی ہے، اور ان کے کام کے ذریعے مداحوں سے ملنے والی محبت اور اپنائیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں بھرپور یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "مجھے دعاؤں کی طاقت، ایمان کی مضبوطی اور لوگوں کی نیک تمناؤں پر گہرا یقین ہے۔" انہوں نے اپنے حامیوں اور چاہنے والوں پر زور دیا کہ وہ انہیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا ہے، وہ دوسروں کی حمایت سے مسلسل طاقت حاصل کر رہے ہیں۔
پاکستان کی موسیقی اور تفریحی برادری نے وقار علی کی جلد صحت یابی کے لیے دل سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ اس مشکل اور چیلنجنگ دور کا سامنا مضبوطی اور پورے عزم کے ساتھ کریں گے۔
وقار علی پاکستان کی موسیقی کی صنعت میں ایک انتہائی معتبر اور معروف شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے ایک گلوکار، کمپوزر اور میوزک پروڈیوسر کے طور پر کام کیا ہے۔ انہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں کے لیے دھنیں ترتیب دی ہیں، اور گلوکاری اور موسیقی کی پروڈکشن میں بھی نمایاں حصہ لیا ہے۔ ان کے قابل ذکر کاموں میں 1998 کی فلم ’ایک اور لو سٹوری‘ اور 2007 کی پاکستانی ٹی وی ڈراما سیریز ’سل‘ کی موسیقی شامل ہے۔ انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے کئی البمز اور سنگلز بھی تیار کیے ہیں ۔ وقار علی کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کے گہرے رشتے موسیقی سے قائم ہیں۔ وہ معروف پاکستانی گلوکار سجاد علی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کے والد، شفقت حسین، کلاسیکی موسیقی سے وابستہ تھے، جس نے وقار علی کی اس شعبے میں ابتدائی دلچسپی کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔