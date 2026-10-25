کومل عزیز خان نے شوبز کو پکا پکا الوداع کہہ دیا: اب کاروبار اور 'سیلف لو' پر فوکس!
پاکستانی اداکارہ کومل عزیز خان نے باضابطہ طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے مکمل کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اب اپنی ذاتی ترقی، کاروباری منصوبوں اور مالی خود مختاری پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہیں۔
انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے اپنے بیان میں، کومل نے وضاحت کی کہ انہوں نے زندگی میں ایک مختلف راستہ چن لیا ہے، جس میں وہ اب انٹرپرینیورشپ، اقتصادی خود انحصاری، خود کو بہتر بنانے اور 'سیلف لو' کے اپنے سفر کو ترجیح دے رہی ہیں۔
اداکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے درحقیقت تقریباً پانچ سال پہلے ہی اداکاری چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا باضابطہ اعلان کرنے میں تاخیر کی تھی۔ لگ رہا ہے باجی نے کافی 'گہرائی' سے سوچا ہے اس بارے میں! وہ اپنی زندگی کے اس باب کو نجی طور پر بند کرنا چاہتی تھیں، بغیر کسی غیر ضروری میڈیا توجہ کے، اور اپنی نئی ترجیحات پر توجہ دینا چاہتی تھیں۔
کومل کو آخری بار 2021 کے ڈرامہ سیریل 'مہلت' میں ٹیلی ویژن پر دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے، انہوں نے اداکاری سے ہٹ کر دوسری دلچسپیوں کو اپنایا، خاص طور پر اپنا کاروبار بنانا اور مالی طور پر خود مختار ہونا۔
شوبز میں اپنے وقت پر غور کرتے ہوئے، کومل نے اپنے مداحوں کا ان کی اداکاری کے کیریئر میں مسلسل محبت اور حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائیوں کو دور کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔
اداکارہ نے اپنے فالوورز سے درخواست کی ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پر ان کے کاروبار کی کامیابی، ان کی مستقبل کی کوششوں اور زندگی میں برکتوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کومل باجی کی یہ نئی 'ڈیلز' کتنی دھماکے دار ہوتی ہیں!