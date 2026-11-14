درِ نجات کا نیا موڑ: اعترافِ محبت کے فوراً بعد کینسر کی دوائیں، شائقین الجھن میں
پاکستانی ڈرامہ درِ نجات کی تازہ قسط نے ناظرین کو جذبات کے دو انتہاؤں پر پہنچا دیا۔ کہانی میں ابو بکر نے زاریب کے سامنے اپنے دل کی بات کہی، اور پھر اسی قسط کے اختتام پر ایک چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔ قسط یہ واضح کیے بغیر ختم ہو گئی کہ یہ دوائیں اصل میں کس کی ہیں۔ ڈرامہ اپنی جذباتی کہانی، غیر متوقع موڑ اور زبردست اداکاری کی بدولت ناظرین کو قسط در قسط باندھے ہوئے ہے، لیکن اس بار موڑ نے سب کو الجھا دیا۔
ابو بکر کا اعترافِ محبت
تازہ قسط کا سب سے بڑا لمحہ ابو بکر کا اعتراف تھا۔ اس نے ایک جذباتی لمحے میں صاف کیا کہ وہ زاریب سے بہت عرصے سے محبت کرتا ہے، اور جس دن اس نے اسے پہلی بار دیکھا، اسی دن سے اس نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے۔ یہ سن کر زاریب حیران اور جذباتی ہو گئیں، اور ناظرین بھی جذباتی ہو گئے۔ بہت سے مداحوں نے اس منظر کو ڈرامے کا اب تک کا سب سے خوبصورت اعترافِ محبت قرار دے دیا۔
رومانوی لمحہ جو اچانک معمہ بن گیا
لیکن ناظرین ابھی اسی لمحے کا مزہ لے رہے تھے کہ قسط کا مزاج ہی بدل گیا۔ قسط کے اختتام کی طرف زاریب کو ابو بکر کے گھر میں چھپی ہوئی کینسر کی دوائیں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران اور جذباتی ہو جاتی ہیں، اور ناظرین کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کہیں ابو بکر کسی سنگین بیماری سے نہ لڑ رہا ہو۔ مگر قسط اس معمے کا جواب دیے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس قسط نے ملا جلا ردِعمل دیا — ایک طرف اعتراف کی خوشی، دوسری طرف ایک خاموش خوف۔
عمیرہ احمد کا پول اور مداحوں کی تھیوریاں
اس موڑ کے بعد ڈرامے کی مصنفہ عمیرہ احمد نے سوشل میڈیا پر ایک پول شیئر کیا اور ناظرین سے پوچھا کہ چار کرداروں — ابو بکر، زامل، زاریب اور خوش بخت — میں سے کسے کینسر ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی اپنی تھیوری شیئر کر رہے ہیں۔
کئی ناظرین اعتراف کے منظر پر خوش ہیں اور اسے خوبصورت قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ کو ڈر ہے کہ کہیں کہانی المیے میں نہ بدل جائے۔ ایک صارف نے قسط کا خلاصہ اس انداز میں کیا کہ اس کی شروعات سی سے ہوئی، یعنی اعتراف، اور اختتام بھی سی پر ہوا، یعنی کینسر۔ ایک پریشان ناظر نے بس اتنا کہا کہ یہ اختتام کیا تھا، اور کہانی کو المیہ نہ بنایا جائے۔
ایک آن لائن بحث میں ناظرین ابو بکر کی ممکنہ بیماری پر قیاس کرتے نظر آئے۔ ایک مداح کو خدشہ تھا کہ زاریب کو صحیح راستہ دکھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد ابو بکر کا کردار کہیں موت کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی بحث میں کئی لوگوں کی انگلی خوش بخت کی طرف بھی اٹھی، اور انہوں نے اس معمے کو ڈرامے کے او ایس ٹی اور پہلے کی کہانی میں دیے گئے اشاروں سے جوڑا۔
فی الحال یہ واضح نہیں کہ دوائیں کس کی ہیں، اور اسی وجہ سے ابو بکر، زامل، زاریب اور خوش بخت — چاروں نام زیرِ بحث ہیں۔ ابو بکر ناظرین کی سب سے بڑی تشویش ہیں، مگر باقی تینوں کے امکانات نے سنسپنس کو مزید بڑھا دیا ہے۔
ڈرامہ کیا ہے اور کہاں دیکھا جا سکتا ہے
درِ نجات میں شہریار منور، درفشاں سلیم اور نامیر نواز خان اداکاری کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی مصنفہ عمیرہ احمد ہیں اور ہدایت کاری ثاقب خان کے پاس ہے۔ ڈرامے کا آغاز یکم اگست 2026 کو ہوا، اور یہ ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا ہے۔ اے آر وائی پلس پر بھی یہ دستیاب ہے۔
ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور دنیا بھر کے اُن گھروں میں بھی زیرِ بحث ہے جہاں اردو اور ہندی سنی اور سمجھی جاتی ہے۔ لوگ ایک ایک منظر پر بات کرتے ہیں، کرداروں کے بارے میں تھیوریاں بناتے ہیں، اور ہر قسط کے بعد نئے سوال لے کر آتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ دوائیں کس کی ہیں — ابو بکر کی، زامل کی، زاریب کی، یا خوش بخت کی؟ فی الحال ہر مداح اپنی تھیوری لے کر بیٹھا ہے، اور سب سے زیادہ بے چین وہ ہیں جو جمعہ اور ہفتہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں پردہ کس سے اٹھے گا؟