دی رِنگز آف پاور کا تیسرا سیزن کہاں شوٹ ہوا — اور مڈل ارتھ نیوزی لینڈ سے برطانیہ کیسے پہنچا
دی رِنگز آف پاور کے تیسرے سیزن کی شوٹنگ برطانیہ میں ہوئی، یعنی ٹولکین کی کہانی واپس اُس سرزمین پر پہنچی جہاں سے وہ لکھی گئی تھی۔ پہلا سیزن نیوزی لینڈ میں بنا تھا، دوسرے سیزن سے پروڈکشن یورپ شفٹ ہو گئی، اور اب زیادہ تر شوٹنگ برطانیہ، ٹینیرائف اور سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہے۔
کہانی ٹولکین کے اُس اضافی مواد سے لی گئی ہے جو اُنہوں نے اپنے سب سے مشہور ناول کی پس منظر تاریخ کے طور پر لکھا تھا — اور یہ ممکنہ طور پر پہلی ٹی وی سیریز ہے جو کسی اپینڈکس سے متاثر ہو کر بنی۔ سیریز دوسرے دور میں بیٹھتی ہے، یعنی ہوبٹ اور لارڈ آف دی رِنگز کے واقعات سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے، جب رِنگز آف پاور پہلی بار بنیں۔ گلیڈریئل ساؤرن کا پیچھا کر رہی ہے، اور ساؤرن اپنی مہم پر لگا ہے: ایسی رِنگز بنانا جو ایلفوں، بونوں اور انسانوں کو غلام بنا دیں۔
پہلا سیزن 2022 میں آیا، دوسرا اس کے دو سال بعد؛ تیسرا سیزن اسی مہینے نشر ہونا ہے، اور دو مزید سیزن ابھی باقی ہیں۔ اس شو پر ایک ارب ڈالر خرچ کرنے کی بات نے اسے اب تک کی سب سے مہنگی ٹی وی سیریز بنا دیا ہے۔ کاسٹ زیادہ تر نئے چہروں کی ہے، مگر کچھ جانی پہچانی ہستیاں بھی ہیں، جیسے کیران ہائنڈز جو ایک پراسرار ڈارک وزرڈ کا کردار نبھاتے ہیں۔ شو نے مرکزی دھارے کی کامیابی سے زیادہ ایک خاص حلقے میں جگہ بنائی ہے؛ ایمی ایوارڈز نے اسے زیادہ نوازا نہیں، مگر اس کے وفادار مداح موجود ہیں۔
نیوزی لینڈ سے برطانیہ: معاملہ کیا ہے؟
پیٹر جیکسن کی اصل فلمیں نیوزی لینڈ میں بنی تھیں اور وہ مناظر آج بھی لارڈ آف دی رِنگز کی پہچان ہیں۔ پہلا سیزن بھی وہیں بنا، فروری 2020 سے اگست 2021 تک، اور درمیان میں کورونا کی وجہ سے وقفے پڑے۔ سوچ سادہ تھی: فلموں کے مداحوں سے تسلسل قائم رہے، اسی لیے فلموں کے کمپوزر ہاورڈ شور کو بھی ساتھ رکھا گیا۔
دوسرے سیزن سے پروڈکشن برطانیہ منتقل ہو گئی۔ وجہ دوہری تھی: اُس وقت نیوزی لینڈ میں کورونا کی پابندیاں اب بھی موجود تھیں، اور ایمیزون کی حکمتِ عملی یہ تھی کہ شوٹنگ برطانیہ پر مرکوز کی جائے۔ شو رنر پیٹرک میکے نے 2024 میں اسے ایک طرح کی گھر واپسی کہا — ونڈسر گریٹ پارک کے وہ درخت جنہیں ٹولکین نے خود دیکھا اور لکھا ہو گا، اور بدلا ہوا موسم و منظر، یہ سب مل کر کتاب والے مڈل ارتھ کے زیادہ قریب لے جاتے ہیں۔
برطانیہ کی وہ جگہیں جہاں تیسرا سیزن بنا
ونڈسر گریٹ پارک — 2,023 ہیکٹر پر پھیلا یہ پارک پہلے بھی کئی فلموں کا میدان رہا ہے، جن میں ہیری پوٹر اینڈ دی ڈیتھلی ہیلوز اور ورلڈ وار زیڈ شامل ہیں۔ رِنگز آف پاور میں یہ پہلی بار دوسرے سیزن میں استعمال ہوا، اور مختلف مناظر کے لیے — بشمول بولتے چلتے درختوں یعنی اینٹس کے گھر۔ لوکیشن مینیجر فنلے بریڈلی کے مطابق یہ قدیم جنگل ہے جس میں ہزار سال پرانے بلوط ہیں۔ مداحوں نے تیسرے سیزن کی شوٹنگ بھی یہیں دیکھی ہے۔
ہینکلے کامن، سرے — پچھلے سال مقامی لوگوں نے یہاں شوٹنگ ہوتے دیکھی، اداکار ایسے لبادے میں تھے جیسے کوئی بھاری جنگ کا سین ہو۔ عملے کے لیے یہ جگہ نئی نہیں، دوسرے سیزن میں قریب ہی فرینشم کامن میں شوٹنگ ہوئی تھی۔ تین جیمز بانڈ فلمیں یہیں بنیں — ڈائی اَنَدَر ڈے، دی ورلڈ از ناٹ اینف اور سکائی فال — اور وِکڈ، بلیک ویڈو اور دی کِنگزمین بھی۔ لڑائی کے سین کے لیے تو جیسے خاص طور پر بنی ہو: رڈلی سکاٹ نے گلیڈی ایٹر کی ابتدائی لڑائیاں یہیں شوٹ کیں، اور 1917 میں یہ پہلی جنگِ عظیم کے فرانسیسی محاذ کا روپ دھارتی ہے۔
ٹریفِل کوریز، ساؤتھ ویلز — بلائناؤ گوینٹ میں 18ویں صدی کی یہ بند چونا پتھر کی کان فلمی عملے کی توجہ کا مرکز بنی۔ پتھریلی زمین اور بجری کے راستے، یعنی بونوں کے دیس کے لیے بالکل موزوں۔ ہمارا خیال ہے یہاں کوئی ایکشن ہی شوٹ ہوا ہو گا؛ ویسے بھی یہ جگہ ڈاکٹر ہو جیسے شوز کے کام آ چکی ہے۔
پورٹ لینڈ بل، ڈورسیٹ — برطانیہ میں خوبصورت ساحلوں کی کمی نہیں، مگر جوراسک کوسٹ کا پورٹ لینڈ بل چن لیا گیا، جہاں رابرٹ آرامایو (ایلرونڈ) اور ٹریسٹن گریول (فرازون، نومینور کے آخری بادشاہ) کے سین بنے۔ دونوں کو پلپٹ راک کے قریب کشتی میں بھی دیکھا گیا، جہاں وہ ایلف گل گالاد کے روپ میں بینجمن واکر سے ملتے ہیں۔
سوئٹزرلینڈ کی وہ وادی جو ٹولکین نے خود دیکھی
لاؤٹربرونن کی U شکل والی وادی ایک مکمل دائرہ بند کرتی ہے: ٹولکین نے 1911 میں یہاں سفر کیا، اور یہی وادی بعد میں ایلفوں کے گھر ریوینڈل کی تحریک بنی۔ تیسرے سیزن میں اسی پناہ گاہ کی بنیاد رکھنے کا موقع آتا ہے، اور پچھلے سال کاسٹ اور عملہ یہاں شوٹنگ کرتا دیکھا گیا۔
اب مڈل ارتھ ایک ملک تک محدود نہیں رہا۔