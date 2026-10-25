مدار کا نکاح سین: "سٹار پلس" وائبز یا کچھ زیادہ ہی ڈرامہ؟
ڈرامہ 'مدار' میں نکاح کے ایک حد سے زیادہ ڈرامائی سین پر سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے اور صارفین اس کا موازنہ انڈین ٹی وی سیریلز سے کر رہے ہیں۔
اس متنازعہ سین میں حُمایوں اشرف (جو ثمر کا کردار ادا کر رہے ہیں) اور سُمائیہ بخش (جو زوہا کا کردار ادا کر رہی ہیں) کا نکاح دکھایا گیا ہے۔ جیسے ہی نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہوتی ہے، لڑکیوں کا ایک گروپ وہاں آن ٹپکتا ہے اور زوہا کو ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کے فیصلے پر چیلنج کرتا ہے۔
لڑکیاں بتاتی ہیں کہ زوہا خود ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جس نے خواتین کو مالی طور پر خود مختار بننے کی ترغیب دی تھی اور نوجوان لڑکیوں کو ابتدائی شادی کی پیشکشوں کو قبول کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنے کا مشورہ دیا تھا۔ اب یہی لڑکیاں زوہا پر اپنے ہی پیغام کے خلاف جانے کا الزام لگا رہی ہیں کیونکہ وہ خود شادی کر رہی ہے۔ کچھ لڑکیوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے زوہا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شادی کی پیشکشیں ٹھکرا دی تھیں۔
اس سین پر مکسڈ ردعمل دیکھنے میں آیا ہے۔ کچھ ویورز تو اس کے حقیقت پسندانہ ہونے پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں، جب کہ دوسروں کو یہ تصادم حد سے زیادہ ڈرامائی لگا۔ ایک ویور نے لکھا کہ یہ ایک اچھا ڈرامہ تھا لیکن اس اوورلی ڈرامائی سیکوئنس نے اسے برباد کر دیا، جب کہ ایک اور نے گرین انٹرٹینمنٹ سے اپیل کی کہ یہ پاکستانی ڈراموں کا معیار نہیں ہے۔
تاہم، کچھ ویورز ایسے بھی تھے جنہوں نے مزاح کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ یہ سین دیکھ کر ہنسی نہیں روک پائے۔ کئی لوگوں نے تو مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ ڈرامہ سازوں نے ایک عام سا سٹار پلس سیکوئنس پاکستانی سیریل میں شامل کر دیا ہے۔
یہ ساری تنقید اس بات پر مرکوز ہے کہ نکاح کے وقت ہونے والے اس تصادم کو کس طرح دکھایا گیا۔ ویورز کا سوال ہے کہ کیا یہ ڈرامائی موڑ کہانی کے مجموعی انداز سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ردعمل 'مدار' کی جانب نئی توجہ لے آیا ہے، اور لوگ ابھی تک شادی کے اس سین اور سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ اور ذاتی فیصلوں کی عکاسی پر بحث کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کو بھی یہ "سٹار پلس" وائبز لگی یا کچھ اور؟