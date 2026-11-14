خوشحال خان کا ردعمل: "میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کی زندگی کے فیصلے کروں؟"
خوشحال خان نے اپنی اہلیہ رمشا خان کے سوشل میڈیا اور پیشہ ورانہ کام سے دور ہونے پر اٹھنے والی باتوں کا ایک انٹر ویو میں جواب دیا ہے۔ اداکار نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کیا کہ انہوں نے رمشا کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑنے پر دباؤ ڈالا، اور واضح کیا کہ فیصلہ مکمل طور پر رمشا کا اپنا تھا۔ انہوں نے دونوں کے درمیان ہونے والی ایک مزاحیہ بات بھی شیئر کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمشا اپنے فیصلے پر کتنی مضبوطی سے کھڑی تھیں۔
خوشحال خان نے رمشا خان کے سوشل میڈیا چھوڑنے پر کیا کہا؟
خوشحال کی شادی اور پھر رمشا کی سوشل میڈیا پر کم فعالیت نے عوام کی توجہ کھینچی، اور یہ سوال اٹھنے لگا کہ کہیں انہوں نے اہلیہ کو کام کرنا چھوڑنے کا کہا تو نہیں۔ انٹر ویو میں خوشحال نے اپنا موقف صاف کرتے ہوئے کہا: "میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کی زندگی کے فیصلے کروں؟" ان کے بقول وہ کسی کے لیے ایسے فیصلے خود نہیں کرتے۔
کیا خوشحال خان نے اہلیہ کو کیریئر چھوڑنے کو کہا؟
ان کے مطابق ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ خوشحال نے نہ صرف پیشہ ورانہ بلکہ ذاتی فیصلوں میں بھی اپنی مداخلت سے انکار کیا، اور کہا کہ یہ معاملہ مکمل طور پر رمشا کا اپنا تھا۔
رمشا خان نے سوشل میڈیا کیوں چھوڑا؟
خوشحال کے مطابق رمشا نے یہ فیصلہ خود کیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر ملنے والی منفی باتوں میں وہ مزید سکون محسوس نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے ذاتی فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کی طرف سے مسلط نہیں کیا گیا۔ ان کے بقول مسلسل آن لائن تنقید تھکا دینے والی ہو جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ فیصلے عوام کی نظروں میں رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نظر رہنے سے توجہ اور مواقع دونوں ملتے ہیں، مگر ساتھ ہی ناپسندیدہ تنقید اور دخل اندازی بھی جھیلنی پڑتی ہے۔ اور رمشا کے لیے اس ماحول سے دور ہونا اسی صورتحال کا ان کا اپنا جواب تھا۔
جب خوشحال نے فیصلے پر سوال کیا تو رمشا نے کیا کہا؟
خوشحال نے بتایا کہ انہوں نے رمشا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح مطمئن ہیں۔ رمشا کا جواب کافی سیدھا تھا۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اگر تم نے میرے فیصلے کے بارے میں کچھ کہا تو تمہاری خبر لے لوں گی۔ خوشحال یہ بات سناتے ہوئے ہنس پڑے، اور میزبان نے بھی انہیں چھیڑتے ہوئے کہا کہ وہ اہلیہ سے ڈرتے ہوئے لگتے ہیں۔ اس ہلکے پھلکے انداز نے انٹر ویو کا رنگ بدل دیا، لیکن بات وہی رہی کہ فیصلہ رمشا کا اپنا تھا اور وہ اس پر ڈٹی ہوئی تھیں۔
پشتون پس منظر سے جڑی باتوں پر خوشحال کا موقف
رمشا کے سوشل میڈیا سے دور ہونے اور کیریئر بریک کو کچھ لوگوں نے خوشحال کے پشتون پس منظر اور شادی میں ثقافتی توقعات سے جوڑ دیا تھا۔ خوشحال کی وضاحت اس طرف نہیں گئی۔ انہوں نے یہ رد کیا کہ وہ کسی کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہا کہ اپنے لیے کیا صحیح ہے، یہ فیصلہ کرنے والی رمشا خود ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کو پوری برادری یا ثقافت پر لاگو نہیں کیا۔
خوشحال خان نے گھر والوں کے فیصلوں کے بارے میں کیا کہا؟
اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے خوشحال نے کہا کہ وہ کسی اور کے فیصلے خود نہیں کریں گے، چاہے معاملہ ان کی والدہ کا ہو، بھائی کا ہو یا خاندان کے کسی اور فرد کا۔ ان کا موقف سادہ تھا کہ کسی شخص کے لیے کیا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اسی شخص کے پاس رہنا چاہیے، اور شادی کسی ایک ساتھی کو دوسرے کی زندگی کنٹرول کرنے کا حق نہیں دیتی۔
آخر میں بات سیدھی ہے: سوشل میڈیا کی منفی فضا سے دوری کا فیصلہ رمشا کا تھا، اور خوشحال کا پیغام یہی ہے کہ ذاتی فیصلے اسی کے ہوتے ہیں جو انہیں کرتا ہے۔