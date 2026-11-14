سنیا سعید کی تین دہائیوں والی اسٹوری — عتیقہ اوڈھو کے ساتھ 1992 سے 2026 تک
سنیا سعید نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر عتیقہ اوڈھو کے ساتھ پرانی تصویریں دوبارہ شیئر کیں — 1992، 2017 اور 2026 کی۔ ساتھ عتیقہ کو ٹیگ کیا اور لکھا: Wow, it's been three decades.
یہ تصویریں دونوں اداکاراؤں کے سفر کی ایک جھلک ہیں اور ان کی آن اسکرین جوڑی اور پرانے تعلق کی یاد دلاتی ہیں۔
پرانی جوڑی، پرانا ڈرامہ
دونوں پہلی بار ڈرامہ ستارہ اور مہرالنساء میں ایک ساتھ نظر آئیں۔ اس ڈرامے میں عتیقہ نے ستارہ کا کردار نبھایا اور سنیا نے مہرالنساء کا۔ ڈرامہ ٹی وی ناظرین میں بہت مقبول ہوا اور دونوں کے کردار آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔
پھر 2017 میں پیاری بٹو میں دونوں دوبارہ اسکرین پر آئیں — پچیس سال بعد یہ پہلا موقع تھا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ واپس آئی۔
اس کے علاوہ سنیا، عتیقہ اوڈھو کے پوڈکاسٹ In Conversation with Atiqa Odho میں بھی آئیں، جہاں دونوں اداکاراؤں نے مل کر اپنے تجربات، اپنے نقطہ نظر اور زندگی کے بارے میں بات کی۔
ستارہ اور مہرالنساء سے پیاری بٹو تک، تصویریں تین دہائیوں سے زیادہ کی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں۔